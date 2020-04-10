Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В I квартале этого года завод Belgee нарастил экспорт в Россию В том числе и от белорусских конкурентов. В этом году подтянул свои позиции в России завод Belgee. В I квартале этого года экспорт Belgee в Россию увеличился в 2,5 раза. С...

В том числе и от белорусских конкурентов. В этом году подтянул свои позиции в России завод Belgee. В I квартале этого года экспорт Belgee в Россию увеличился в 2,5 раза. С конвеера в январе-марте сошло более 5 тысяч машин, это в полтора раза больше показателя 1 квартала прошлого года. Более половины продано в Россию. В Беларуси продажи также выросли в 1,4.