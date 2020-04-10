В лидерах посевной -КСУП "Трабы"

Источник материала: Ивьевский край

Самой главной задачей дня текущего является посевная кампания. С приходом тепла темпы ее становятся более масштабными.





Под будущий урожай закрыта влага на 11972 га. Под сев яровых культур подготовлено почвы 9727 из запланированных 16990 га (57%), в том числе под сев ранних яровых и зернобобовых культур 7187 га.

Протравлено семян яровых, зерновых и зернобобовых культур 1508 га.

Общая площадь засеянного приближается к 40 процентам. В районе посеяно яровых культур 6227 из 16990 га (37%). В лидеры посевной вышел КСУП "Трабы", где засеяли 42% площадей (690 из 1657 га). В филиале "Азот-Агро" засеяно 40 % пахотных земель под урожай (2335 из 5881 га). За последний день в районе посеяно 479 га.

В районе посеяно 5849 из 7890 га (74%) ранних зерновых и зеронобобовых (без кукурузы, гречихи и проса), в том числе овса - 99% (1527 га), ячменя - 63% (2250 га, в том числе пивоваренного - 295 га), пшеницы - 91% (1912 га), зернобобовых - 24% (160 га), однолетних трав - 14% (378 га).

Подкормлено 78% озимых зерновых (7057 га), 97% (1982 га) озимого рапса, 100% (10 га) озимой сурепицы, 93% (7507 га) многолетних трав (в том числе азотом - 620 га), улучшено 49% пастбищных угодий (7379 га).

Произведен подсев многолетних трав на 1184 га (46%), в том числе бобовых и зернобобовых - 1137 га, из них люцерны - 42 га.

Перезалужено 23 га земель.

Внесено калийных удобрений под яровой сев с весны 794,0 тонн на 6893 га.

Заготовлено органики под яровой сев 356,8 тыс. тонн (96%), вывезено на поля 333,3 тыс. тонн (93%), внесено органики 210,5 тыс. тонн (59%).

Наличие минеральных удобрений под посевную кампанию составляет 5239 из 8027 (тонн действующего вещества), в том числе азотных - 61% (2209 т.д.в.), фосфорных - 33% (395 т.д.в.), калийных - 82% (2635 т.д.в.).

Произвестковано почвы 243,3 из 1630,0 га (15%).

В целом по стране на 07.04.2020 посеян 61,8% ранних зерновых и зеронобобовых (без кукурузы, гречихи и проса), в Гродненской области - 79,3%.

П.ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.