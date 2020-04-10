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Беларусь инициировала вопрос о снижении цены российского газа
10.04.2020 16:21 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДинамика снижения мировых цен на энергоресурсы, заставляет пересматривать и существующие контракты. Накануне в парламенте министр энергетики Беларуси сообщил, что перед ПАО "Газпром" инициирован вопрос о снижении цены российского газа для Беларуси уже в этом году. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. Детали будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной.
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Динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, заставляет пересматривать и существующие контракты. Накануне в парламенте министр энергетики Беларуси сообщил,...
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