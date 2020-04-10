Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь ограничивает ввоз птицы из медье Бач-Кишкун и Чонград в Венгрии из-за птичьего гриппа По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом....

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 10 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из венгерских медье Бач-Кишкун и Чонград живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатой дичи), другой продукции. Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих регионов.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите