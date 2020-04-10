|
Беларусь ограничивает ввоз птицы из медье Бач-Кишкун и Чонград в Венгрии из-за птичьего гриппа
10.04.2020 17:42 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПо информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 10 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из венгерских медье Бач-Кишкун и Чонград живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатой дичи), другой продукции. Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих регионов.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)