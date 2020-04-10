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Беларусь ограничивает ввоз птицы из медье Бач-Кишкун и Чонград в Венгрии из-за птичьего гриппа

10.04.2020 17:42 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 10 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из венгерских медье Бач-Кишкун и Чонград живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатой дичи), другой продукции. Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих регионов.

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По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом....
 
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