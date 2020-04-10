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Расширить стимулы для роста электропотребления в стране. Все нюансы предложенных инициатив обсудили во Дворце Независимости

10.04.2020 21:40 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Правительство предлагает расширить стимулы для роста электропотребления в стране. Новые механизмы коснутся граждан - владельцев индивидуального жилья.
Все нюансы предложенных инициатив сегодня обсудили во Дворце Независимости. Главная новация - в стране рассчитывают поддержать собственников, готовых подключать свои дома к электросети. Финансовое плечо направлено на более широкое использование электроэнергии в качестве альтернативы российскому газу. 
Президент подчеркнул: это принципиальная для страны задача. Ее решение позволит укрепить энергетическую безопасность, тем самым снизив критическую зависимость от импортного голубого топлива. А Белорусская АЭС предоставит дополнительные объемы энергии, которые предстоит интегрировать в национальную энергосистему. И это еще одно подспорье для серьезной работы на ближайшие годы. 
На каких условиях владельцы частных домов смогут получить финансовую помощь? Ольга Анищенко узнавала, почем станет энергоснабжение для домика в деревне.
 

Электрификация села: новые стимулы

Газ или электричество? Сегодня многие собственники индивидуального жилья вправе выбирать, какой ресурс использовать, чтобы греть воду, готовить или отапливать свой дом.
Масштабная газификация, казалось бы, дилемму сняла. Что уж говорить! К агрогородкам - и таких практически две трети - подвели газовые трубы. Города и районы обеспечены на 100 %. Электроснабжение такими объемами  объективно  похвастаться не может. По стране  за прошлый год  меньше трети разрешений выдавали на подключение к электросетям. В отдельных регионах  -  лишь каждое десятое. Но у тех, кто получил, свои аргументы. 

Михаил Фрейберг, житель д. Чигиринки: "Приходишь, кнопку нажал. Хочешь температуру больше - значит два тумблера. Меньше - один. Электрокотелок я использовал нашего отечественного производства. В принципе мы с женой уже забыли, что такое отопление. Оно выпало из нашей повседневной работы. Потому что всегда тепло дома, уютно, нет  пыли. И дрова я уже не покупал в этом году".

Расширить стимулы для роста электропотребления в стране. Все нюансы предложенных инициатив обсудили во Дворце Независимости

Электроотопление на селе становится популярнее 

Местным до центра далеко. Тот случай, когда газ сюда не дошел. В поселке помимо электричества ни одного энергоисточника. Зато здесь знают, что такое экологически чистое отопление. Ни пыли, ни гари. Говорят, почти городские. В Чигиринке вот так в шести домах. Еще два ждут своей очереди. 
Колоть дрова пусть не женское дело. А куда деваться? Ночью подморозит. Дом ждет тепла. Пока семья на работе, во дворе трещат поленья. За год пришлось спалить три машины дров. 

Новые стимулы для электропотребления

  И цена  на газ или электроэнергию (будем справедливыми) сегодня часто не оставляет дачнику права выбора. Размер ежемесячных счетов у тех, кто питает свой дом от трубы, сегодня позволяет сэкономить. Но кто знает, каким будет газ для Беларуси завтра? А цену за киловатт готовы снижать. Рассчитывают, что БелАЭС позволит вести оптимистичную калькуляцию затрат в будущем. Именно так с самого большого инвестпроекта начинают разговор во Дворце Независимости. 

Возможности БелАЭС позволят Беларуси сэкономить 5 млрд. куб. м газа

Предложение, определенно, с прицелом на общую выгоду. В будущем за мирным атомом - треть потребляемой страной энергии. И минус 5 миллиардов кубометров голубого топлива. Так оценивают снижение газовой зависимости. Не политики ради. Для собственной энергобезопасности. И строительная отрасль в помощь. Ведь жилфонд потребляет в среднем треть объемов. А может, больше. Но нужны веские стимулы. Президент призывает поощрять мотивацию граждан. Ориентируя: приборы индивидуального учета и стимулирующий тариф - это пилот. И точно не последний. 
Как сделать электропотребление интересным людям? У правительства - свои расчеты. Упования - на финансовое бюджетное плечо. Кому, на каких условиях, сколько и почему столько стоит компенсировать, чтобы электрификация пришла в массы - кабмин обосновал свои предложения.
Правительство сегодня предложило поддержать тех, кто свой частный дом готов подключить к электросетям. Затраты разовые, но они велики. Это и проектирование, и строительство, и покупка оборудования. Если собственник выбирает в качестве основного ресурса электричество, ему сделают существенную скидку. Сегодня проект указа представлен Президенту.

Собственникам домов возместят 20% расходов на электрификацию жилья

Расширить стимулы для роста электропотребления в стране. Все нюансы предложенных инициатив обсудили во Дворце Независимости


В документе прописали размер дисконта. Минус 20% от стоимости всех затрат. Но есть нюанс - не более 40 базовых. Сегодня это 1080 рублей. И еще порция арифметики. Подсчитано, собственник в этом случае тратит порядка 5 тысяч. На все про все. Чтобы запустить электропитание дома с нуля. Так вот, если возместить долю предусмотренных расходов, гражданин сэкономит тысячу рублей. 
Профильный министр в итоге скажет: Президент документ поддержал. Но предложено не замыкаться на предельных суммах. По крайней мере, не для каждого хозяина. 

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси: "Глава государства поручил рассмотреть возможность облисполкомам, горисполкомам, местным органам власти дать право на увеличение данной поддержки в отношении социально уязвимых слоев населения. Мы еще будем рассматривать этот вопрос. Но я думаю, что не будет ограничений. Будет просто дано право на увеличение этой суммы".

Исключение составит новое строительство. Т. е. для тех, кто только начинает большую загородную стройку, льготы не предусмотрены. Предложения сделали лишь хозяевам существующего жилфонда. Опять же... в отсутствии любых коммуникаций, необходимых для "питания" частного сектора. 

Часть расходов на перевод домов на электричество возместят местные власти

Разрешение на льготы предоставит местная власть. По запросу. Ожидается, что число обращений заметно вырастет. Лишь за минувший год таких значилось больше десятка тысяч. Теперь местной власти предстоит взвесить свои финансовые возможности, чтобы поддержать электрификацию села. По расчетам Минэнерго, размеры госфинансирования ежегодно составят порядка 5 миллионов рублей. 

 
 
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Правительство предлагает расширить стимулы для роста электропотребления в стране. Новые механизмы коснутся граждан - владельцев индивидуального жилья. Все...
 
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