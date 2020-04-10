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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суверенный фонд Саудовской Аравии скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний Меняется поведение производителей черного золота. Суверенный фонд Саудовской Аравии скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний. В числе покупок - акции...

Меняется поведение производителей черного золота. Суверенный фонд Саудовской Аравии скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний. В числе покупок - акции норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni на общую сумму около $1 миллиарда долларов. Примечательно, что фонд скупает достаточно крупные доли. Так, в норвежской Equinor он стал 12-м по величине акционером. Эксперты делают вывод, что саудиты ждут восстановления цен на нефть и стоимости акций этих компаний.