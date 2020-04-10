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Суверенный фонд Саудовской Аравии скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний
10.04.2020 18:10 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМеняется поведение производителей черного золота. Суверенный фонд Саудовской Аравии скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний. В числе покупок - акции норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni на общую сумму около $1 миллиарда долларов. Примечательно, что фонд скупает достаточно крупные доли. Так, в норвежской Equinor он стал 12-м по величине акционером. Эксперты делают вывод, что саудиты ждут восстановления цен на нефть и стоимости акций этих компаний.
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Меняется поведение производителей черного золота. Суверенный фонд Саудовской Аравии скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний. В числе покупок - акции...
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