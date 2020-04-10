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Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции

11.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В августе 2019 года началась масштабная реконструкция площади Победы в Минске. Тогда власти города обещали закончить работы к 9 мая 2020 года, и обещание сдержали — сегодня строительные ограждения были сняты. Как выглядит памятник в центре города сейчас — в фоторепортаже.

Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции

Памятник на площади Победы с Вечным огнем был построен в 1954 году. Первая глобальная реконструкция случилась лишь 30 лет спустя - в 1984 году, и связана она была со строительством столичного метрополитена. Именно тогда на нижнем уровне появилась знаменитая кольцевая галерея, включающая мемориальный зал.

В том же 1984 году в специальные постаменты заложили капсулы с землей из Брестской крепости и городов-героев Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска и Тулы.

Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции
Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции
Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции
Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции
Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции

Последний раз монумент ремонтировали около 17 лет назад. В прошлом году стало ясно, что бетонное основание начало разрушаться, появились трещины в некоторых конструкциях, а на гранитной стеле — заметные следы осадков. Поэтому было принято решение провести реконструкцию памятника.

Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции
Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции
Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции

Ранее в в ГПО«Горремавтодор Мингорисполкома» сообщали: «Точно будем менять стилобат монумента, реконструировать обелиск, делать электроподогрев гранитного покрытия памятного места. На днях начнем выставлять на объекте ограждения и леса и приступать к работам».

Завершить капремонт предстояло к 9 мая 2020 г. — 75-летию Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Однако строители справились раньше, и уже сегодня ограждение было снято. Для полноты картинки не хватает только горящего Вечного огня.

Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции
Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции
Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции
Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции

 
Теги: Минск
 
 
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В августе 2019 года началась масштабная реконструкция площади Победы в Минске. Тогда власти города обещали закончить работы к 9 мая 2020 года, и обещание...
 
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