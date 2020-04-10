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Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции
11.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В августе 2019 года
Памятник на площади Победы с Вечным огнем был построен в 1954 году. Первая глобальная реконструкция случилась лишь 30 лет спустя - в 1984 году, и связана она была со строительством столичного метрополитена. Именно тогда на нижнем уровне появилась знаменитая кольцевая галерея, включающая мемориальный зал.
В том же 1984 году в специальные постаменты заложили капсулы с землей из Брестской крепости и городов-героев Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска и Тулы.
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Завершить капремонт предстояло к 9 мая 2020 г. — 75-летию Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Однако строители справились раньше, и уже сегодня ограждение было снято. Для полноты картинки не хватает только горящего Вечного огня.
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