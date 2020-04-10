Не хватает только горящего Вечного огня. Как выглядит площадь Победы после реконструкции

Памятник на площади Победы с Вечным огнем был построен в 1954 году. Первая глобальная реконструкция случилась лишь 30 лет спустя - в 1984 году, и связана она была со строительством столичного метрополитена. Именно тогда на нижнем уровне появилась знаменитая кольцевая галерея, включающая мемориальный зал.

В том же 1984 году в специальные постаменты заложили капсулы с землей из Брестской крепости и городов-героев Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска и Тулы.