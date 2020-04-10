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Итоги первого квартала районного АПК

10.04.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Сельскохозяйственными организациями района за январь-март 2020 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 9,2 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду 2019 года составил 102,3% при задании 100,0 %.

Отмечен рост объемов производства валовой продукции в КСУП «Трабы» – 111,2%, филиале «Азот Агро» УСП) «Новый Двор-Агро» – 106,0%, КСУП «Субботники» - 101,0%.

Допущено снижение производства продукции к уровню 2019 года в КСУП «Юратишки» на 23,8% (110,7 тыс. рублей), «Агро-Липнишки» на 9,2% (67,2 тыс. рублей).

За январь-март 2020 года произведено 9,9 тыс. тонн молока. Темп роста к уровню 2019 года составил 105%, прогнозный показатель выполнен на 102,6%.

Прирост по производству молока к уровню 2019 года получен в КСУП «Баума» – 305,9 тонны или 133,3%, филиале «Азот Агро» УСП «Новый Двор - Агро» - +251,1 тонны или 105,5%, КСУП «Трабы»  - +119 тонн или 105,2%, КСУП «Субботники» - +20,2 тонны или 100,7%.

Удой молока от одной коровы сложился на уровне 1057 кг. К плановому показателю - +24 кг молока, к уровню 2019 года получен прирост (+46 кг). Допущено снижение удоя молока от коровы к уровню 2019 года в КСУП «Агро-Липнишки» - на 74 кг, «Юратишки» - на 139 кг. Прогнозный показатель по удою молока от коровы выполнен в КСУП «Баума» (+89 кг к заданию), КСУП «Трабы» (+37 кг к заданию).

За январь-март2020 года произведено 1050,6 тонны продукции выращивания крупного рогатого скота (при плановом задании 974,6 тонны), или 107,8 % к прогнозному показателю. Темп роста к уровню 2019 года составил 108,0%. Прирост производства мяса КРС к уровню 2019 года обеспечен в четырех сельхозпредприятиях из шести. Среднесуточный привес КРС составил 626 грамм, что выше уровня 2019 года на 38 граммов и выше установленного прогнозного показателя на 13 граммов.

За период январь-март 2020 года объем реализации молока государству увеличен на 462,1 тонны. Темп роста к уровню 2019 года составил 105,4%, прогнозный показатель выполнен на 101,3%. Среди сельскохозяйственных предприятий района максимальный прирост по реализации молока отмечен в КСУП «Баума» - + 284 тонны, темп роста - 134,5%, КСУП «Трабы» - +165,6 тонны, темп роста - 117,5%, филиале «Азот Агро» УСП «Новый Двор - Агро» - +165,4 тонны, темп роста - 103,9%, КСУП «Субботники» - +11 тонн, темп роста - 100,9%.

Допущено снижение объемов реализации молока по КСУП «Юратишки» на 86,7 тонны, по КСУП «Агро-Липнишки» -  на 47,9 тонны.

Прогнозный показатель по реализации скота на убой по сельскохозяйственным организациям района выполнен на 130,1%, в том числе в КСУП «Агро-Липнишки» - на 194,9%, филиале «Азот Агро» УСП «Новый Двор-Агро»  - на 149,7%, КСУП «Трабы» - на 129,5%, КСУП «Субботники» - на 111,9%.

За январь-февраль текущего года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 6,8 миллиона рублей, темп роста к уровню 2019 года 117,5%. Среди сельскохозяйственных организаций допущено снижение объемов реализации продукции и поступающей выручки по филиалу КСУП «Баума» - на 328 тысяч рублей или 26,4%, КСУП «Юратишки»  - на 73 тысяч рублей или 21,5%.

Наметилась положительная тенденция по росту среднемесячной заработной платы. За период январь-февраль среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным организациям сложилась на уровне 530,6 рубля, темп роста к уровню 2019 года 115,4%.

 

 
 
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Сельскохозяйственными организациями района за январь-март 2020 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 9,2 млн. рублей,...
 
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