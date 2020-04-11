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Кто и как будет мониторить трудоустройство провинившихся руководителей

11.04.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в свой же декрет от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». Изменения касаются устройства на новую работу уволенных по дискредитирующим обстоятельствам руководителей. Документ опубликован на Национальном правовом портале.


Фото: echokirova.ru

В Декрете, подписанном в 2014 году, сказано: «Не допускается назначение на должности, включенные в кадровые реестры главы государства, Совета министров, облисполкомов и Минского горисполкома, райисполкомов, горисполкомов (городов областного подчинения), местных администраций районов в городах, лиц, уволенных по дискредитирующим обстоятельствам, в течение пяти лет после такого увольнения, если иное не установлено президентом». Провинившиеся руководители могут получить высокий пост в организации государственной и частной форм собственности, кроме вышеперечисленных, в течение пяти лет после увольнения. Такое назначение должно быть согласовано с председателем исполкома, на территории которого расположена организация.

Новый декрет вносит дополнение в существующий пункт. Пресс-служба главы государства пояснила, что «в целях безусловного выполнения требований главы государства о недопущении случаев „пересаживания“ руководителей, освобожденных от должностей по дискредитирующим обстоятельствам, предусматривается осуществление мониторинга трудоустройства таких лиц в течение пяти лет после увольнения».

В декрете указано, что мониторингом трудоустройства провинившихся руководителей будут заниматься Администрация президента, Совет министров, облисполкомы и Минский горисполком, райисполкомы, горисполкомы (городов
областного подчинения), местные администрации районов в городах.

Они могут запрашивать сведения по таким руководителям у государственных органов, иных организаций независимо от формы собственности. Информацию должны предоставить на безвозмездной основе в течение трех рабочих дней со дня получения
соответствующего запроса.

Данные положения декрета вступают в силу после официального
опубликования документа и распространяют свое действие на отношения,
возникшие с 28 января 2020 года.

 
 
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Изменения касаются устройства на новую работу уволенных по дискредитирующим обстоятельствам руководителей.
 
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