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Кто и как будет мониторить трудоустройство провинившихся руководителей
11.04.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в свой же декрет от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». Изменения касаются устройства на новую работу уволенных по дискредитирующим обстоятельствам руководителей. Документ
В Декрете, подписанном в 2014 году, сказано: «Не допускается назначение на должности, включенные в кадровые реестры главы государства, Совета министров, облисполкомов и Минского горисполкома, райисполкомов, горисполкомов (городов областного подчинения), местных администраций районов в городах, лиц, уволенных по дискредитирующим обстоятельствам, в течение пяти лет после такого увольнения, если иное не установлено президентом». Провинившиеся руководители могут получить высокий пост в организации государственной и частной форм собственности, кроме вышеперечисленных, в течение пяти лет после увольнения. Такое назначение должно быть согласовано с председателем исполкома, на территории которого расположена организация.
Новый декрет вносит дополнение в существующий пункт. Пресс-служба главы государства
В декрете указано, что мониторингом трудоустройства провинившихся руководителей будут заниматься Администрация президента, Совет министров, облисполкомы и Минский горисполком, райисполкомы, горисполкомы (городов
Они могут запрашивать сведения по таким руководителям у государственных органов, иных организаций независимо от формы собственности. Информацию должны предоставить на безвозмездной основе в течение трех рабочих дней со дня получения
Данные положения декрета вступают в силу после официального
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Изменения касаются устройства на новую работу уволенных по дискредитирующим обстоятельствам руководителей.
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