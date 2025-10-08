ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Не про дедлайны, а про себя: почему предпринимателю нужен декабрь вне офиса

08.10.2025 18:13 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


В декабре деловой человек особенно чувствует усталость — даже самые привычные процессы требуют сверхусилий, а в рабочем календаре не остаётся места для паузы. Лучшее решение в такие моменты — не отправляться в шумные мегаполисы или планировать экзотические поездки, ведь это требует ресурсов, а найти место внутри страны, где можно восстановить силы по-настоящему. Одно из таких — санаторий «Приозерный» на берегу Нарочи. Решили выяснить, почему многие едут именно сюда и возвращаются снова и снова.

Какой сегодня санаторий «Приозерный»?

Санаторий «Приозерный» — это комфортабельный современный комплекс, расположенный в самом центре Нарочанского национального заповедника, всего в нескольких минутах пешком от озера Нарочь.

Здесь гостей встречают просторные светлые номера в нескольких корпусах, соединенных теплыми переходами. Можно ходить на процедуры буквально в халате и тапочках. В каждом номере — всё необходимое для приятного и делового отдыха: большой рабочий стол, быстрый Wi-Fi, мини-холодильник, сейф, чайник, набор полотенец, халат, тапочки, фен, телевизор.


Настоящая гордость «Приозерного» — два собственных источника минеральной воды (глубина 190 и 520 метров). Вода поступает в бювет и используется для питья и процедур: она обладает выраженным оздоравливающим эффектом, способствует детоксу, улучшает обмен веществ и поддерживает иммунитет. Также доступны эффективные ванны и обертывания на минеральной воде. Второй эксклюзив — лечение сульфидными сакскими грязями. Они известны своим антибактериальным, регенерирующим и гармонизирующим действием.

На территории — уютные ресторан, бар и столовая с системой «шведский стол», современная библиотека, зимний сад для спокойных прогулок и лаунж-зоны. Есть также просторный кинозал.


SPA-центр — сердце комплекса. Это не просто SPA, а крупная инфраструктурная зона c бассейном и гидромассажными установками, термальным комплексом (русская и финская баня, хаммам, снежная комната, купель для контрастного воздействия), профессиональными массажистами, косметологией, парением, пилингами любого формата.


Для активных гостей — тренажерный зал, площадка для бильярда и настольного тенниса, прокат лыж и велосипедов, боулинг, детская игровая комната с воспитателями, организованы прогулки по экологическим маршрутам и спортивные мероприятия зимой.


Медицинское отделение предлагает диагностику, консультации и более 100 видов процедур: физиотерапию, аппаратный массаж, карбокситерапию, баротерапию, озонотерапию, индивидуальные программы реабилитации. Врач встречает каждого гостя в первые сутки и подбирает индивидуальный план оздоровления.

Рекомендуем: SPA-программа «Энергия без границ»

Для уставших управленцев (и их команд) есть подходящая недельная программа «Энергия без границ»:

  • 6 ночей, где каждый день — набор разных активностей для тела и ментального здоровья;
  • Ароматерапия, фитотерапия: работают мягко, благотворно влияют на настроение и возвращают энергию и бодрость;
  • Русское индивидуальное парение: мощный способ сбросить не только физическую, но и ментальную усталость, мобилизовать внутренние резервы, какой бы стресс ни был накоплен до этого;
  • Аппаратные и классические массажи: помогают «разморозить» шею, спину, руки после напряженной работы в офисе и за компьютером;
  • Водолечение — бассейн, термальные практики, плюс обязательные ежедневные водные процедуры;
  • SPA-уходы: обертывания и пилинги (можно выбрать по типу кожи, а можно — доверить специалисту); витамины для кожи;
  • Комплекс «легкого детокса» — питание соответствует состоянию.


Важно, что всё это происходит не в суете: день начинается с медленного завтрака, затем процедуры, небольшая активность, обед — и минимум два слота для личного времени (почитать, подумать, поговорить с кем-то важным).

Еще не все: больше вариантов под все запросы

На самом деле вариантов SPA-программ в санатории «Приозерный» очень много. Можно выбрать подходящий формат под любой запрос и длительность пребывания.

  • СПА-путёвка — формат для тех, кто хочет взять максимум полезного от короткого заезда: здесь гостей ждет бассейн с минеральной водой, фитнес/лечебная физкультура и йога, несколько эффективных массажей, уходовые программы, пилинги и обёртывания, прогулки и персонально подобранный режим питания. Особое преимущество: каждый день — это живая активность, которая помогает физически почувствовать изменения уже на второй день.


  • Сиеста — короткий, но насыщенный отдых для уставших от всего: в программе — лимфодренажные, классические и медовые массажи, spa-ритуалы для быстрого перезапуска, бассейн, баня, прогулки по сосновому лесу и возможность побыть offline, не доказывая никому ничего. За три-четыре дня мозг «выключает тревогу», тело отзывается легкостью, настроение улучшается.


  • All inclusive. Формат для тех, кому нужно, чтобы «никаких забот не было вообще». Питание, комплекс SPA-процедур, бассейн, термальный и банный блок, консультации специалистов, — всё включено и продумано заранее. Программа ориентирована прежде всего на тех, кто хочет максимум сервиса без ручного планирования: просто приехал — и команда «Приозерного» уже взяла на себя расписание процедур и режим отдыха.

В «Приозерном» можно выбрать отдых под себя: индивидуальный апгрейд, тур для двоих, семейный уикенд или бизнес-командировку с элементами релакса. Программы от 2 до 14 ночей варьируются по насыщенности процедурами.

Сейчас санаторий — это пространство, где ценят личный ритм, технологичность сервиса и искреннее отношение к гостю. Можно совместить работу, отдых, SPA-процедуры, свежий воздух и природную энергетику Нарочи. Даже короткий отдых становится источником обновления, для каждого найдётся свой формат перезагрузки.

Если чувствуете, что пора дать себе паузу, — не откладывайте. Вся информация о программах, бронировании, условиях и консультации по выбору формата доступны на сайте или по телефону.

Специалисты санатория «Приозерный» помогут найти индивидуальный вариант — для мини-отпуска, корпоративного заезда, семейного отдыха или интенсивного SPA-уикенда.

Связаться с отделом бронирования можно ежедневно с 8:00 до 19:30:

+375 17 97 20400
• +375 29 625 8872 (Viber, WhatsApp, Telegram)
• Адрес: 222 395, Минская область, Мядельский район, к/п Нарочь, ул. Песчаная, 21
• Сайт: naroch.by

 
 
