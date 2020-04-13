Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В эти выходные в порт Южный танкер доставил 85 тысяч тонн нефти из Азербайджана Белнефтехим в апреле продолжает принимать танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью. В эти выходные в порт Южный танкер доставил 85 тысяч тонн нефти из...

Белнефтехим в апреле продолжает принимать танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью. В эти выходные в порт Южный танкер доставил 85 тысяч тонн нефти из Азербайджана. К середине апреля в Клайпеду придет 85 тысяч тонн норвежского сырья. На апрель также начали контрактоваться трубопроводные поставки из Российской Федерации.