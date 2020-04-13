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В эти выходные в порт Южный танкер доставил 85 тысяч тонн нефти из Азербайджана
13.04.2020 10:42 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелнефтехим в апреле продолжает принимать танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью. В эти выходные в порт Южный танкер доставил 85 тысяч тонн нефти из Азербайджана. К середине апреля в Клайпеду придет 85 тысяч тонн норвежского сырья. На апрель также начали контрактоваться трубопроводные поставки из Российской Федерации.
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Белнефтехим в апреле продолжает принимать танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью. В эти выходные в порт Южный танкер доставил 85 тысяч тонн нефти из...
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