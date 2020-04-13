В области создано 37 центров по обеспечению деятельности бюджетных организаций

Источник материала: Вороновская газета





Центры сформированы согласно Указу Президента №475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций». Документ направлен на создание (в пределах штатной численности работников и на базе действующих при исполкомах вспомогательных подразделений) финансируемых из бюджета организаций – центров. Правом создания таких центров наделены исполкомы областного и базового уровней.

Определены задачи, полномочия и виды деятельности этих центров. Это обслуживание на безвозмездной основе учреждений здравоохранения , образования, физической культуры и спорта, культуры и иных организаций, финансируемых из соответствующего местного бюджета, а также структурных подразделений исполкомов (местных администраций районов в городах), исполкомов первичного территориального уровня (сельсоветов, поселков).

Указ позволил сохранить имеющийся кадровый потенциал и поспособствовал более качественному регулированию отношений, связанных с передачей бюджетными организациями отдельных неосновных функций специализированным центрам. Более того, позволит этим учреждениям (организациям) сконцентрироваться на приоритетном решении стоящих перед ними задач.

В Волковыске созданы два центра. Как рассказала управляющая Волковысским межотраслевым центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций Алла Македон, центр обслуживает два десятка учреждений, в том числе учреждения культуры, сельские Советы, районный архив. Создан также Волковысский районный центр для обеспечения деятельности около 50 учреждений сферы образования.

В Берестовице межотраслевой центр обслуживает учреждения образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, центр социального обслуживания населения, районный архив и структурные подразделения исполкома.

– Цель новой организации – освободить специалистов бюджетных учреждений разного профиля от неосновной работы и позволить им сконцентрироваться на профильной деятельности. Наши специалисты будут вести для них бухгалтерский и финансовый учет, осуществлять ремонт и техобслуживание, эксплуатацию информационных систем, заниматься проведением процедур госзакупок, хранением архивов, оборудования, инвентаря, автомобильными перевозками, обеспечивать охрану труда и пожарную безопасность, – рассказал управляющий Берестовицким межотраслевым центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций Сергей Чикун.

Подобные центры приступили к работе и в других районах области.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА https://grodnonews.by/