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В области создано 37 центров по обеспечению деятельности бюджетных организаций
13.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Центры сформированы согласно Указу Президента №475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций». Документ направлен на создание (в пределах штатной численности работников и на базе действующих при исполкомах вспомогательных подразделений) финансируемых из бюджета организаций – центров. Правом создания таких центров наделены исполкомы областного и базового уровней.
Определены задачи, полномочия и виды деятельности этих центров. Это
Указ позволил сохранить имеющийся кадровый потенциал и поспособствовал более качественному регулированию отношений, связанных с передачей бюджетными организациями отдельных неосновных функций специализированным центрам. Более того, позволит этим учреждениям (организациям) сконцентрироваться на приоритетном решении стоящих перед ними задач.
В Волковыске созданы два центра. Как рассказала управляющая Волковысским межотраслевым центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций Алла Македон, центр обслуживает два десятка учреждений, в том числе учреждения культуры, сельские Советы, районный архив. Создан также Волковысский районный центр для обеспечения деятельности около 50 учреждений сферы образования.
В Берестовице межотраслевой центр обслуживает учреждения образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, центр социального обслуживания населения, районный архив и структурные подразделения исполкома.
– Цель новой организации – освободить специалистов бюджетных учреждений разного профиля от неосновной работы и позволить им сконцентрироваться на профильной деятельности. Наши специалисты будут вести для них бухгалтерский и финансовый учет, осуществлять ремонт и техобслуживание, эксплуатацию информационных систем, заниматься проведением процедур госзакупок, хранением архивов, оборудования, инвентаря, автомобильными перевозками, обеспечивать охрану труда и пожарную безопасность, – рассказал управляющий Берестовицким межотраслевым центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций Сергей Чикун.
Подобные центры приступили к работе и в других районах области.
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Центры сформированы согласно Указу Президента №475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций». Документ направлен на создание (в пределах штатной...
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