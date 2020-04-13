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Беларусь предлагает кардинально увеличить расчеты в национальных валютах в рамках ЕАЭС
13.04.2020 10:42 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТакое заявление сделал премьер-министр Беларуси. "Нельзя исключать, что мы просто вынуждены будем стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным рынком", - отметил Сергей Румас во время видеоконференции Евразийского межправительственного совета. "Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики союза", - подчеркнул белорусский премьер.
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Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси. "Нельзя исключать, что мы просто вынуждены будем стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным...
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