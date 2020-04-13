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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим". После разгрузки сырье по железнодорожному...

Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим". После разгрузки сырье по железнодорожному пути поставят на Нафтан. Напомним, вчера стал под разгрузку еще один танкер, он прибыл в порт Южный. На борту 85 тысяч тонн азербайджанской нефти.