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Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды

13.04.2020 17:44 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Танкер с норвежской нефтью для Беларуси  прибыл в порт Клайпеды. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим".  После разгрузки сырье по железнодорожному пути поставят на Нафтан. Напомним, вчера стал под разгрузку еще один танкер, он прибыл в порт Южный. На борту  85 тысяч тонн азербайджанской нефти.
 
 
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Танкер с норвежской нефтью для Беларуси  прибыл в порт Клайпеды. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим".  После разгрузки сырье по железнодорожному...
 
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Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды
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