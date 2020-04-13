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Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды
13.04.2020 17:44 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТанкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим". После разгрузки сырье по железнодорожному пути поставят на Нафтан. Напомним, вчера стал под разгрузку еще один танкер, он прибыл в порт Южный. На борту 85 тысяч тонн азербайджанской нефти.
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Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим". После разгрузки сырье по железнодорожному...
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