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Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды

13.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды

Танкер с норвежской нефтью для «Нафтана» прибыл в порт Клайпеды. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«В Клайпеду в полдень прибыл танкер с норвежской нефтью. Сегодня станет под разгрузку», — сказал Александр Тищенко.

Как сообщалось, в январе этого года Беларусь купила первую партию норвежской нефти (80 тыс. т) с перевалкой в клайпедском порту для переработки в ОАО «Нафтан». В марте в порт Клайпеды для Беларуси пришли еще четыре танкера с нефтью от трейдеров. Она была доставлена из Литвы в Беларусь по железной дороге.

Кроме того, в марте государственная нефтяная компания Азербайджана Socar отправила в Беларусь три танкера нефти (порядка 250 тыс. т). Она была доставлена в порт Одессы и затем прокачана трубопроводным транспортом на Мозырский НПЗ. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

https://www.belta.by/

 
 
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Танкер с норвежской нефтью для «Нафтана» прибыл в порт Клайпеды. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко. «В...
 
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