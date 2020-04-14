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Аккумуляторы Kärcher для влажной и сухой уборки

14.04.2020 11:44 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Не так давно немецкая компания Kärcher представила новую линейку продуктов, в которой используются литий-ионные аккумуляторы Kärcher Battery Universe. Две аккумуляторные платформы, предназначенные для большого и растущего числа приборов одновременно. Ежегодно Kärcher выпускает около ста приборов. При этом 80 процентов технических идей принадлежит инновационному сегменту. Например, в 2003 году Kärcher впервые выпустила беспроводной уборочный робот. В 2006 году была внедрена инновационная система чистящих фильтров, в 2008 году был разработан агрегат высокого давления с гибридным приводом, аккумуляторным или кабельным, а в 2016 году компания стала первой компанией, предложившей модель пылесоса, которая может быть использована как для влажной, так и для сухой уборки.

С 2010 года компания выросла на 65 процентов, а 85 процентов ее продаж осуществляется за рубежом. В ближайшее время в домах будут использоваться только энергонезависимые устройства, сказал Хартмут Йеннер, генеральный директор Alfred Kärcher SE & Co, крупнейшего международного производителя чистящих машин, представляя новую систему замены батарей представителям международной прессе.

Теперь это революционное решение доступно для сорока новых продуктов для сада и быта. Компактные 18-вольтные и мощные 36-вольтные аккумуляторы доступны для устройств различной производительности и энергоемкости. Главная особенность заключается в том, что все аккумуляторы полностью совместимы со всеми инструментами Kärcher одного класса напряжения.

Неважно, относятся ли они к категории бытового или промышленного оборудования. На разработку новинки команда инженеров Kärcher потратила около 18 месяцев. Аккумулятор Kärcher можно использовать для нескольких конкретных продуктов.

Например, вы можете подключить 36-вольтный Power Plus к газонокосилке LT 380 или пылесосу BV5. Все беспроводные устройства на платформе Kärcher характеризуются наличием жидкокристаллического дисплея, функционирующего в реальном времени. На дисплее отображаются оставшиеся заряд батареи и время в минутах. Решение надежно и уникально для бытовых инструментов.

Технология влагозащиты позволяет выполнять работы, не беспокоясь о чувствительных к воде компонентах. Класс защиты IPX5. Кроме того, новые аккумуляторы устойчивы к пыли и ударам. Система интеллектуального управления элементами защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.

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Не так давно немецкая компания Kärcher представила новую линейку продуктов, в которой используются литий-ионные аккумуляторы Kärcher Battery Universe. Две аккумуляторные...
 
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