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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аккумуляторы Kärcher для влажной и сухой уборки Не так давно немецкая компания Kärcher представила новую линейку продуктов, в которой используются литий-ионные аккумуляторы Kärcher Battery Universe. Две аккумуляторные...

Не так давно немецкая компания Kärcher представила новую линейку продуктов, в которой используются литий-ионные аккумуляторы Kärcher Battery Universe. Две аккумуляторные платформы, предназначенные для большого и растущего числа приборов одновременно. Ежегодно Kärcher выпускает около ста приборов. При этом 80 процентов технических идей принадлежит инновационному сегменту. Например, в 2003 году Kärcher впервые выпустила беспроводной уборочный робот. В 2006 году была внедрена инновационная система чистящих фильтров, в 2008 году был разработан агрегат высокого давления с гибридным приводом, аккумуляторным или кабельным, а в 2016 году компания стала первой компанией, предложившей модель пылесоса, которая может быть использована как для влажной, так и для сухой уборки.С 2010 года компания выросла на 65 процентов, а 85 процентов ее продаж осуществляется за рубежом. В ближайшее время в домах будут использоваться только энергонезависимые устройства, сказал Хартмут Йеннер, генеральный директор Alfred Kärcher SE & Co, крупнейшего международного производителя чистящих машин, представляя новую систему замены батарей представителям международной прессе.Теперь это революционное решение доступно для сорока новых продуктов для сада и быта. Компактные 18-вольтные и мощные 36-вольтные аккумуляторы доступны для устройств различной производительности и энергоемкости. Главная особенность заключается в том, что все аккумуляторы полностью совместимы со всеми инструментами Kärcher одного класса напряжения.Неважно, относятся ли они к категории бытового или промышленного оборудования. На разработку новинки команда инженеров Kärcher потратила около 18 месяцев. Аккумулятор Kärcher можно использовать для нескольких конкретных продуктов.Например, вы можете подключить 36-вольтный Power Plus к газонокосилке LT 380 или пылесосу BV5. Все беспроводные устройства на платформе Kärcher характеризуются наличием жидкокристаллического дисплея, функционирующего в реальном времени. На дисплее отображаются оставшиеся заряд батареи и время в минутах. Решение надежно и уникально для бытовых инструментов.Технология влагозащиты позволяет выполнять работы, не беспокоясь о чувствительных к воде компонентах. Класс защиты IPX5. Кроме того, новые аккумуляторы устойчивы к пыли и ударам. Система интеллектуального управления элементами защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.https://newsbeezer.com