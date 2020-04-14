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Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
14.04.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент подписал ратифицированные парламентариями соглашения
Белорусские депутаты, напомним,
Теперь документы должны утвердить в Европарламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.
После этого «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро, а получить его станет проще. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне.
Сейчас шенгенская виза обходится белорусам в 80 евро. Некоторые посольства, посчитав это
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Теперь документы должны утвердить в Европарламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений. После этого «шенген» для белорусов будет...
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