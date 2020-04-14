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Топ-10 крупнейших игроков на топливном рынке Беларуси

14.04.2020 09:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственная компания «Белоруснефть» обеспечивает в Беларуси один из самых высоких уровней концентрации оптово-розничного топливного бизнеса среди стран Европы. На местном рынке ей принадлежат свыше 65% заправочных станций и треть оптовых складов нефтепродуктов.

«Белоруснефти» и ее девяти дочерним сбытовым компаниям принадлежит 571 заправочная станция из общего числа 865. Таковы данные реестра лицензий на оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами, которые в начале апреля опубликовал концерн «Белнефтехим».

Госкомпания далеко опережает главных конкурентов, в число которых входят дочерние компании четырех российских вертикально интегрированных нефтегазовых холдингов «Лукойла», «Газпром нефти», «Роснефти» и «Татнефти». Российскому капиталу в общей сложности принадлежит около 200 АЗС — около четверти всех объектов на рынке.

Конкурирует с предприятиями «Белоруснефти» и российскими АЗС и крупнейшая сеть с белорусским капиталом — А-100. По данным реестра, ее владельцу Александру Центеру принадлежит 35 станций.

В лидирующую десятку вошли еще четыре игрока с белорусскими учредителями, но это в основном локальные бизнесы. АЗС «Юнайтед Компании», основным владельцем которой является Игорь Макаед, концентрируются в Минске, Минской и Гродненской областях. «Нефтехимтрейдинг», который создавал Юрий Чиж, работает в Минске, Минской и Брестской областях, «Блок» — в нескольких районах Витебской области, а «Сервисный центр «Веста» — в районе Дзержинска.

В собственности десяти крупнейших компаний находятся 834 АЗС. Аутсайдерам принадлежит еще 31 объект.

В оптовой инфраструктуре «Белоруснефть» эксплуатирует 51 склад из 147. Вторым собственником (около 10 объектов) является Белорусская железная дорога. По пять и свыше нефтепродуктохранилищ имеют три российские компании и «Белаэронавигация».

Склады нефтепродуктов содержат известные нефтетрейдеры, занимающиеся поставкой нефти в Беларусь и продажей выработанных из нее нефтепродуктов, — «Славнефтехим», «Интерсервис», «Энерго Оил», «Белнефтегаз», «Белтопэнерго», «Эксимойл», «Западтрансэкспедиция» и другие.

Топ-10 крупнейших игроков на топливном рынке Беларуси

Предприятие

Число АЗС, КАЗС, МАЗС и ПАЗС

Число складов нефтепродуктов

1

«Белоруснефть» и ее дочерние сбытовые предприятия

571

51

2

«Лукойл-Белоруссия»

84

6

3

«Газпромнефть-Белнефтепродукт»

49

6

4

«РН-Запад»

36

7

5

«Астотрейдинг» (А-100)

35

1

6

«Татбелнефтепродукт»

28

1

7

«Юнайтед Компани»

11

1

8

«Нефтехимтрейдинг»

8

  

9

«Сервисный центр «Веста»

7

  

10

«Блок»

5

1

По данным «Белнефтехим» (на 06.04.2020)

 
Теги: Минск
 
 
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