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Топ-10 крупнейших игроков на топливном рынке Беларуси
14.04.2020 09:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственная компания «Белоруснефть» обеспечивает в Беларуси один из самых высоких уровней концентрации оптово-розничного топливного бизнеса среди стран Европы. На местном рынке ей принадлежат свыше 65% заправочных станций и треть оптовых складов нефтепродуктов.
«Белоруснефти» и ее девяти дочерним сбытовым компаниям принадлежит 571 заправочная станция из общего числа 865. Таковы данные реестра лицензий на оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами, которые в начале апреля
Госкомпания далеко опережает главных конкурентов, в число которых входят дочерние компании четырех российских вертикально интегрированных нефтегазовых холдингов «Лукойла», «Газпром нефти», «Роснефти» и «Татнефти». Российскому капиталу в общей сложности принадлежит около 200 АЗС — около четверти всех объектов на рынке.
Конкурирует с предприятиями «Белоруснефти» и российскими АЗС и крупнейшая сеть с белорусским капиталом — А-100. По данным реестра, ее владельцу Александру Центеру принадлежит 35 станций.
В лидирующую десятку вошли еще четыре игрока с белорусскими учредителями, но это в основном локальные бизнесы. АЗС «Юнайтед Компании», основным владельцем которой является Игорь Макаед, концентрируются в Минске, Минской и Гродненской областях. «Нефтехимтрейдинг», который создавал Юрий Чиж, работает в Минске, Минской и Брестской областях, «Блок» — в нескольких районах Витебской области, а «Сервисный центр «Веста» — в районе Дзержинска.
В собственности десяти крупнейших компаний находятся 834 АЗС. Аутсайдерам принадлежит еще 31 объект.
В оптовой инфраструктуре «Белоруснефть» эксплуатирует 51 склад из 147. Вторым собственником (около 10 объектов) является Белорусская железная дорога. По пять и свыше нефтепродуктохранилищ имеют три российские компании и «Белаэронавигация».
Склады нефтепродуктов содержат известные нефтетрейдеры, занимающиеся поставкой нефти в Беларусь и продажей выработанных из нее нефтепродуктов, — «Славнефтехим», «Интерсервис», «Энерго Оил», «Белнефтегаз», «Белтопэнерго», «Эксимойл», «Западтрансэкспедиция» и другие.
Топ-10 крупнейших игроков на топливном рынке Беларуси
По данным «Белнефтехим» (на 06.04.2020)
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