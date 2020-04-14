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Главы стран ЕАЭС обсуждают противостояние COVID-19 и экономические последствия пандемии

14.04.2020 12:49 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Интеграционные настройки в новой экономической реальности. Рабочая встреча лидеров ЕАЭС проходит в формате видеоконференции.

Беларусь призывает к решительным мерам

Беларусь как страна-председатель была инициатором этого разговора. Лидеры Армении, России, Казахстана и Кыргызстана оперативно откликнулись на предложение обсудить неотложные вопросы высшего уровня. Центральной темой, конечно, стало противостояние COVID-19 и экономические последствия пандемии. С ними справиться можно только сообща. Беларусь призывает к решительным мерам, которые дополняют предложения Евразийской экономической комиссии.

Во-первых, сохранить транзитное и двустороннее транспортное сообщение. Для этого между странами ЕАЭС необходимо организовать безопасные с точки зрения медицины коридоры для транспортировки грузов. К слову, в Беларуси уже работают три такие транспортные международные артерии. Также особое внимание внешней торговле: контроль над тем, чтобы товары повышенного спроса не вымывались бизнесом за пределы объединения. Иными словами,  внутренний рынок союза сейчас в приоритете. Это, конечно, касается и производства продовольствия. На фоне новых вызовов открытыми остаются и другие вопросы.

Работа на перспективу

Белорусская сторона предложила проработать общие механизмы реагирования на глобальные кризисы. Это значительно снизило бы риски для государств ЕАЭС в будущем. Подробности рабочей встречи - в наших следующих выпусках. 

 
 
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Интеграционные настройки в новой экономической реальности. Рабочая встреча лидеров ЕАЭС проходит в формате видеоконференции. Беларусь призывает к решительным...
 
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