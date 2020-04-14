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В Беларуси завершается сев яровых

14.04.2020 12:49 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Осталось по стране освоить 15 % площадей. С работами фактически справилась Минская область. Теплая весна позволила начать кампанию примерно на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Сейчас на полях центрального региона -  традиционного лидера страны по урожайности - сеют сахарную свеклу, а также одну из самых требовательных сельхозкультур - лен. Например, в Слуцком районе  он занимает почти 5  тысяч гектаров земли, и в этом году площади были увеличены.

Виктор Арестович, директор Слуцкого льнозавода: "Пошли на увеличение площадей, для того чтобы загрузить мощности завода. И в 2018,  и в  2019 году  сказалась засуха на выращивании льна, поэтому в этом году сделали ставку на ранний сев".

Ждут своей очереди картофель и кукуруза. Под нее в этом году в Минской области также увеличили площадь. Дело в повышении среднегодовой температуры и хорошей адаптации к нехватке влаги в земле.

 
 
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Осталось по стране освоить 15 % площадей. С работами фактически справилась Минская область. Теплая весна позволила начать кампанию примерно на 10 дней раньше, чем в...
 
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