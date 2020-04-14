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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси завершается сев яровых Осталось по стране освоить 15 % площадей. С работами фактически справилась Минская область. Теплая весна позволила начать кампанию примерно на 10 дней раньше, чем в...

Осталось по стране освоить 15 % площадей. С работами фактически справилась Минская область. Теплая весна позволила начать кампанию примерно на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Сейчас на полях центрального региона - традиционного лидера страны по урожайности - сеют сахарную свеклу, а также одну из самых требовательных сельхозкультур - лен. Например, в Слуцком районе он занимает почти 5 тысяч гектаров земли, и в этом году площади были увеличены.Ждут своей очереди картофель и кукуруза. Под нее в этом году в Минской области также увеличили площадь. Дело в повышении среднегодовой температуры и хорошей адаптации к нехватке влаги в земле.