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В Беларуси завершается сев яровых
14.04.2020 12:49 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОсталось по стране освоить 15 % площадей. С работами фактически справилась Минская область. Теплая весна позволила начать кампанию примерно на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Сейчас на полях центрального региона - традиционного лидера страны по урожайности - сеют сахарную свеклу, а также одну из самых требовательных сельхозкультур - лен. Например, в Слуцком районе он занимает почти 5 тысяч гектаров земли, и в этом году площади были увеличены.
Виктор Арестович, директор Слуцкого льнозавода: "Пошли на увеличение площадей, для того чтобы загрузить мощности завода. И в 2018, и в 2019 году сказалась засуха на выращивании льна, поэтому в этом году сделали ставку на ранний сев".
Ждут своей очереди картофель и кукуруза. Под нее в этом году в Минской области также увеличили площадь. Дело в повышении среднегодовой температуры и хорошей адаптации к нехватке влаги в земле.
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Осталось по стране освоить 15 % площадей. С работами фактически справилась Минская область. Теплая весна позволила начать кампанию примерно на 10 дней раньше, чем в...
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