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На торгах 14 апреля рубль продолжил отыгрывать прежнее падение
14.04.2020 13:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 14 апреля прошли очередные торги валютами. Доллар продолжил снижение к рублю после договоренностей стран ОПЕК+ о
Доллар упал на BYN 0,0078 — до 2,4535 рубля.
Евро подешевел на BYN 0,0139 — до 2,6824 рубля.
Российский рубль опустился на BYN 0,0027 — до 3,3447 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар упал на BYN 0,0078 - до 2,4535 рубля.
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