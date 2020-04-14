Лукашенко просит Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ

Источник материала: Tut.by

Во время онлайн-встречи глав ЕАЭС президент Беларуси обратил внимание на нерешенные проблем в сфере энергетики и цен на энергоресурсы и обратился к российскому коллеге, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Хотел бы обратить внимание, что мы вошли в кризис (на фоне пандемии — прим. ред.) с нерешенным базовым для устойчивой работы экономики вопросом. Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Конечно, мы не ожидали, что такая ситуация сложится. Но тем не менее факт налицо. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что пока стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, надо договориться о том, как поступить в складывающейся ситуации.

— В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей, — сказал Лукашенко и обратился к президенту России Владимиру Путину, чтобы можно было оперативно рассмотреть этот вопрос.

В феврале Беларусь подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа в страну и его транспортировку через территорию республики на 2020 год. Контрактные объемы поставок и транзита сохранены на уровне 2019 года, как и цены — 127 долларов за 1 тыс. куб. м. Президент Беларуси не впервые высказывает по поводу цены на российский газ. В недавнем разговоре с главой Армении Николом Пашиняном Лукашенко заявил, что в настоящее время цены на газ на мировом рынке упали вместе с ценами на нефть.

5 апреля российский посол Дмитрий Мезенцев заявил , что власти Беларуси должны исполнять подписанный контракт на покупку газа, но при этом эксперты могут обсудить изменение цен на мировых рынках.