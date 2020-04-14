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В этом году льнозавод увеличил посевные площади, чтобы полностью загрузить производство





Впереди у аграриев по всей Минской области посадка картофеля и кукурузы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минская область почти завершила сев ранних яровых зерновых культур Теплая весна позволила начать посевную примерно на десять дней раньше, чем в прошлом году. Но на полях центрального региона, традиционного лидера страны по...

Теплая весна позволила начать посевную примерно на десять дней раньше, чем в прошлом году. Но на полях центрального региона, традиционного лидера страны по урожайности, работа продолжается. В эти дни аграрии сеют сахарную свеклу, а также одну из самых требовательных сельхозкультур - лен.с репортажем с юга Минской области. Директор Слуцкого льнозавода Виктор Арестович начинает свой рабочий день с объезда полей. Время напряженное - завершается сев льна. Культура капризная: для роста растения подойдет не каждый участок. К тому же лен требует много внимания: подготовка почвы, постоянные подкормки и сложный процесс уборки.Основной зарубежный потребитель белорусского льна - Китай. В этом году планируют увеличить поставки в Поднебесную. Для этого все работы надо провести качественно и в срок. Технологию посевного процесса объясняет главный агроном завода. Такой сильный ветер немного усложняет съемочный процесс, но совсем не мешает механизаторам на полях работать. Сейчас в Слуцком районе продолжается сев сахарной свеклы и кукурузы, а вот посадка зерновых и зернобобовых культур уже завершилась. На свекольном поле нас встречает главный агроном района - опытный растениевод Марина Прокопович. Вообще Слуцкий район благодаря своему географическому положению на юге области начинает и завершает как сев, так и уборочную всегда раньше других.В этом году площади под кукурузу в Слуцком районе также увеличили - из-за повышения среднегодовой температуры. А кукуруза как раз хорошо переносит недостаток влаги в почве. Впереди у аграриев по всей Минской области новый этап посевной - посадка картофеля и кукурузы. А вот каким будет урожай - станет известно только осенью.