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Минская область почти завершила сев ранних яровых зерновых культур

14.04.2020 16:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Теплая весна позволила начать посевную примерно на десять дней раньше, чем в прошлом году. Но на полях центрального региона, традиционного лидера страны по урожайности,  работа продолжается. В эти дни аграрии сеют сахарную свеклу, а также одну из самых требовательных сельхозкультур  - лен. Надежда Сербиненко  с репортажем с юга Минской области. Директор Слуцкого льнозавода  Виктор Арестович  начинает свой рабочий день с объезда полей. Время напряженное - завершается сев льна. Культура капризная: для роста растения подойдет не каждый  участок.  К тому же лен требует много внимания: подготовка почвы, постоянные подкормки и сложный процесс уборки. 


В этом году льнозавод увеличил посевные площади, чтобы полностью загрузить производство


Основной зарубежный потребитель белорусского льна - Китай. В этом году планируют увеличить поставки в Поднебесную. Для этого все работы надо провести качественно и в срок. Технологию посевного процесса объясняет главный агроном завода. Такой сильный ветер  немного усложняет съемочный процесс, но совсем не мешает механизаторам на полях работать. Сейчас в Слуцком районе продолжается сев сахарной свеклы и кукурузы, а вот посадка зерновых и зернобобовых культур уже завершилась. На свекольном поле нас встречает главный агроном района - опытный растениевод  Марина Прокопович. Вообще Слуцкий район  благодаря  своему географическому положению на юге области  начинает и завершает как сев, так и уборочную всегда раньше других. 


Впереди у аграриев по всей Минской области  посадка картофеля и кукурузы


В этом году площади под кукурузу в Слуцком районе также увеличили - из-за повышения среднегодовой температуры. А кукуруза  как раз хорошо переносит недостаток влаги в почве. Впереди у аграриев по всей Минской области новый этап посевной - посадка картофеля и кукурузы. А вот каким будет урожай - станет известно только осенью. 

 
 
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Теплая весна позволила начать посевную примерно на десять дней раньше, чем в прошлом году. Но на полях центрального региона, традиционного лидера страны по...
 
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