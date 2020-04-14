«Учитывали наихудший сценарий». Сколько свинца будет выбрасывать аккумуляторный завод под Брестом

Источник материала: Tut.by

Сколько свинца будет выбрасывать аккумуляторный завод под Брестом, когда его запустят предприятие и как компания будет возвращать в инновационный фонд облисполкома 5,7 миллионов рублей? Все это и не только обсудили 14 апреля во время онлайн пресс-конференции, организованной «АйПауэр».



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Пресс-конференцию в онлайн-режиме решили провести, чтобы избежать скопления людей в условиях пандемии. Тема мероприятия — судьба аккумуляторного завода, который на прошлой неделе все же получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Пока точные сроки ввода завода в эксплуатацию неизвестны. Компания предполагает, что это произойдет не раньше второго квартала этого года. Пока ждут ответа от стройэкспертизы, а также работают над получением разрешения на выбросы от Брестского комитета природных ресурсов.

— Далее мы подаем заявление на отмену распоряжения председателя Брестского облисполкома о приостановке строительства и переходим к пуско-наладочным работам. Затем назначаем приемочную комиссию, получаем заключение соответствия законченного объекта требованиям проектной документации по безопасности. Получаем заключения Минприроды, Госстройнадзора и — подписываем акт приемки объекта, — рассказывает директор «АйПауэр» Дмитрий Бутов.





«Мы учитывали наихудший сценарий, который просто невозможен»

Одной из главных тем для обсуждения стал максимальный валовый выброс свинца в атмосферу. Изначально предприятие называло цифру в 3 кг свинца в год. Однако позже проект был доработан, и в январе 2020 года предполагалось, что максимальный валовый выброс свинца от завода составит 29 кг/год. Такая цифра фигурировала в документах, которые подали 24 февраля на государственную экологическую экспертизу.

В марте проектировщик завода отозвал заявку и внес корректировку в проект. По новым данным, максимальный валовый выброс свинца составляет 17 кг/год. Именно с такой вводной проектная документация прошла госэкспертизу, сообщили в компании.

— Когда мы подавали документацию, мы учитывали наихудший сценарий, который просто невозможен — чтобы показать, что даже при таком раскладе мы соблюдаем нормативы по качеству окружающей среды. Экспертиза нас в этом отношении «забраковала». Нам сказали: вы нормативы соблюдаете, но таких сценариев физически быть не может. В итоге мы вышли на средневзвешенный показатель в 17 кг свинца в год, — объяснил расхождения в цифрах главный инженер проектной организации «НПФ „Экология“» Дмитрий Гуриков.





При этом даже показатель в 17 кг/год Гуриков считает завышенным. На вопрос TUT.BY, каким же он будет в реальности, специалист ответил, что от 3,5 до 5 кг в год.

— Спрогнозировать сложно. Но теоретически, исходя из моего анализа работы предприятия и первых пуско-наладочных работ, высока вероятность, что предприятие будет работать на уровне 3,5−4 кг свинца в год. Сугубо моя оценка — до 5 кг/год. Если брать наиболее неблагоприятный, наихудший режим работы — это 17 кг в год. Но этот режим смоделирован искусственно — надо постараться, чтобы на такую цифру выйти.

При этом Дмитрий Гуриков добавил, что несмотря на увеличение по свинцу, общий валовый выброс загрязняющих веществ предприятия не вырос более чем на 5%, поэтому повторных общественных обсуждений проекта аккумуляторного завода законодательством не предусмотрено.





Вернут ли 5,7 миллиона рублей?

Также поднимался вопрос возврата «АйПауэр» 5,7 миллиона рублей в инновационный фонд облисполкома. Эти средства, напомним, были выделены на строительство аккумуляторного завода, но, так как производство не было запущено до 31 июля прошлого года, областные власти посчитали условия заключенного с компанией договора не выполненными и потребовали деньги вернуть.

Суд облисполком поддержал.

— Изначально средства иннофонда были предоставлены на безвозвратной, безвозмездной основе, — рассказал член совета директоров группы компании «1АК-Group» Алексей Шиленок. — По решению суда «АйПауэр» должен эти деньги вернуть. Эти средства были направлены на приобретение оборудования. В бизнес-плане эти средства учитывались как безвозвратные, и на сегодня единовременное взыскание этих средств может повлечь за собой экономическую несостоятельность предприятия. По закону «О банкротстве» государственные органы должны своевременно предпринимать действия по предупреждению экономической несостоятельности. На сегодня мы с Брестским облисполкомом согласовываем график возврата этих средств. Как только он будет согласован — мы эту информацию опубликуем.

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук посетил аккумуляторный завод, чтобы проверить, работает предприятие или простаивает. Предприятие не работает, станки стоят. Сейчас на заводе официально остались около 25 человек: представители администрации «АйПауэра», кадровики и техперсонал, который следит за простаивающими участками.

9 апреля «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода.