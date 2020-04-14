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«Учитывали наихудший сценарий». Сколько свинца будет выбрасывать аккумуляторный завод под Брестом
14.04.2020 17:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сколько свинца будет выбрасывать аккумуляторный завод под Брестом, когда его запустят предприятие и как компания будет возвращать в инновационный фонд облисполкома 5,7 миллионов рублей? Все это и не только обсудили 14 апреля во время онлайн пресс-конференции, организованной «АйПауэр».
Пресс-конференцию в онлайн-режиме решили провести, чтобы избежать скопления людей в условиях пандемии. Тема мероприятия — судьба аккумуляторного завода, который на прошлой неделе все же получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Пока точные сроки ввода завода в эксплуатацию неизвестны. Компания предполагает, что это произойдет не раньше второго квартала этого года. Пока ждут ответа от стройэкспертизы, а также работают над получением разрешения на выбросы от Брестского комитета природных ресурсов.
— Далее мы подаем заявление на отмену распоряжения председателя Брестского облисполкома о приостановке строительства и переходим к пуско-наладочным работам. Затем назначаем приемочную комиссию, получаем заключение соответствия законченного объекта требованиям проектной документации по безопасности. Получаем заключения Минприроды, Госстройнадзора и — подписываем акт приемки объекта, — рассказывает директор «АйПауэр» Дмитрий Бутов.
«Мы учитывали наихудший сценарий, который просто невозможен»
Одной из главных тем для обсуждения стал максимальный валовый выброс свинца в атмосферу. Изначально предприятие называло цифру в 3 кг свинца в год. Однако позже проект был доработан, и в январе 2020 года предполагалось, что максимальный валовый выброс свинца от завода составит 29 кг/год. Такая цифра фигурировала в документах, которые подали 24 февраля на государственную экологическую экспертизу.
В марте проектировщик завода отозвал заявку и внес корректировку в проект. По новым данным, максимальный валовый выброс свинца составляет 17 кг/год. Именно с такой вводной проектная документация прошла госэкспертизу, сообщили в компании.
— Когда мы подавали документацию, мы учитывали наихудший сценарий, который просто невозможен — чтобы показать, что даже при таком раскладе мы соблюдаем нормативы по качеству окружающей среды. Экспертиза нас в этом отношении «забраковала». Нам сказали: вы нормативы соблюдаете, но таких сценариев физически быть не может. В итоге мы вышли на средневзвешенный показатель в 17 кг свинца в год, — объяснил расхождения в цифрах главный инженер проектной организации «НПФ „Экология“» Дмитрий Гуриков.
При этом даже показатель в 17 кг/год Гуриков считает завышенным. На вопрос TUT.BY, каким же он будет в реальности, специалист ответил, что от 3,5 до 5 кг в год.
— Спрогнозировать сложно. Но теоретически, исходя из моего анализа работы предприятия и первых пуско-наладочных работ, высока вероятность, что предприятие будет работать на уровне 3,5−4 кг свинца в год. Сугубо моя оценка — до 5 кг/год. Если брать наиболее неблагоприятный, наихудший режим работы — это 17 кг в год. Но этот режим смоделирован искусственно — надо постараться, чтобы на такую цифру выйти.
При этом Дмитрий Гуриков добавил, что несмотря на увеличение по свинцу, общий валовый выброс загрязняющих веществ предприятия не вырос более чем на 5%, поэтому повторных общественных обсуждений проекта аккумуляторного завода законодательством не предусмотрено.
Вернут ли 5,7 миллиона рублей?
Также поднимался вопрос возврата «АйПауэр» 5,7 миллиона рублей в инновационный фонд облисполкома. Эти средства, напомним, были выделены на строительство аккумуляторного завода, но, так как производство не было запущено до 31 июля прошлого года, областные власти посчитали условия заключенного с компанией договора не выполненными и потребовали деньги вернуть.
Суд облисполком поддержал.
— Изначально средства иннофонда были предоставлены на безвозвратной, безвозмездной основе, — рассказал член совета директоров группы компании «1АК-Group» Алексей Шиленок. — По решению суда «АйПауэр» должен эти деньги вернуть. Эти средства были направлены на приобретение оборудования. В бизнес-плане эти средства учитывались как безвозвратные, и на сегодня единовременное взыскание этих средств может повлечь за собой экономическую несостоятельность предприятия. По закону «О банкротстве» государственные органы должны своевременно предпринимать действия по предупреждению экономической несостоятельности. На сегодня мы с Брестским облисполкомом согласовываем график возврата этих средств. Как только он будет согласован — мы эту информацию опубликуем.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук
9 апреля «АйПауэр»
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Сколько свинца будет выбрасывать аккумуляторный завод под Брестом, когда его запустят предприятие и как компания будет возвращать в инновационный фонд...
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