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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банки призывают использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты Дистанционное взаимодействие предлагают и белорусские банки. Корпоративные и розничные клиенты могут воспользоваться услугами управления бизнесом и счетом...

Дистанционное взаимодействие предлагают и белорусские банки. Корпоративные и розничные клиенты могут воспользоваться услугами управления бизнесом и счетом через интернет и мобильный банкинг. Кроме того, если закончился срок действия карточки в период ухудшения эпидситуации, то для получения доступа к средствам на своих счетах клиенты могут дистанционно в интернет-банкинге оформить к существующему или новому счету виртуальную карточку. К слову, саму карточку не изготавливают, клиенту предоставляются только ее реквизиты. Ею можно оплачивать коммунальные услуги, покупки в интернете, а также воспользоваться услугой банка по снятию наличных в банкомате.