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Банки призывают использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты

14.04.2020 17:44 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Дистанционное взаимодействие предлагают и белорусские банки. Корпоративные и розничные клиенты могут воспользоваться услугами управления бизнесом и счетом через интернет и мобильный банкинг. Кроме того, если закончился срок действия карточки в период ухудшения эпидситуации, то для получения доступа к средствам на своих счетах клиенты могут дистанционно в интернет-банкинге оформить к существующему или новому счету виртуальную карточку. К слову, саму карточку не изготавливают, клиенту предоставляются только ее реквизиты. Ею можно оплачивать коммунальные услуги, покупки в интернете, а также воспользоваться услугой банка по снятию наличных в банкомате. 
 
 
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Дистанционное взаимодействие предлагают и белорусские банки. Корпоративные и розничные клиенты могут воспользоваться услугами управления бизнесом и счетом...
 
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