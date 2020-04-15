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МВФ ослабит кредитную нагрузку для 25 беднейших стран-должников

15.04.2020 11:40 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Международный валютный фонд решил помочь облегчить долговую нагрузку беднейшим странам. Так, МВФ предоставит им гранты в общей сложности на 500 миллионов долларов, чтобы погасить кредиты. Как отметили в фонде, средства выделили страны-доноры. Это Великобритания, Япония, Китай, Нидерланды и ряд других. При этом глава МВФ отметила, что фонд хочет нарастить пакет помощи почти до полутора миллиардов долларов. Это даст возможность бедным странам погасить платежи по имеющимся долгам с шести месяцев до полных двух лет. Что касается увеличения доли участия самого фонда путем продажи части золотовалютных резервов, (которых, к слову примерно 140 миллиардов долларов), то в МВФ заявили, что такой вариант не рассматривается.

 
 
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Международный валютный фонд решил помочь облегчить долговую нагрузку беднейшим странам. Так, МВФ предоставит им гранты в общей сложности на 500 миллионов долларов,...
 
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