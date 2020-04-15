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«Осторожно с экономикой. К ней нельзя подключить аппарат ИВЛ». Что будет в указе о поддержке экономики

15.04.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжается дискуссия вокруг мер поддержки бизнеса, в частности, о поддержке арендаторов госимущества. Как сообщает Госкомимущества, в проект указа включены отсрочка до 30 сентября 2020 года по оплате арендной платы за пользование таким имуществом (возмещению расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией этого имущества) с рассрочкой уплаты по 31 декабря 2020 года.

Для арендодателей предусмотрена аналогичная отсрочка и рассрочка по уплате налогов на недвижимость и на землю.

Нормы коснутся только недвижимости, которая находится в госсобственности, и только отдельных видов деятельности: речь об арендаторах, осуществляющих виды экономической деятельности, наиболее подверженные неблагоприятному влиянию эпидемиологической ситуации (туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и иные).

Телеграм-канал Кастрычніцкага эканамічнага форуму пишет, почему это плохие меры?

«Во-первых, что произойдет после 30.09 и 31.12.2020? Закончится спад и арендаторы „отобьют“ потери? Будет принят новый указ? Или разработчики рассчитывают, что инфляция к тому моменту обесценит платежи настолько, что они станут посильными для всех? Исходя из того, что на повышение базовой арендной величины налагается мораторий до 30.09.2020, разработчики, видимо, рассчитывают именно на (1) скорый конец кризиса и (2) серьезное ускорение инфляции. Отличный план! Нацбанк восхищен замыслом, пенсионеры тоже — как показывает жизнь, именно они первые страдают от инфляции», — отмечают эксперты.

Интересно, что снова предлагают список «особо пострадавших» отраслей. «Наверняка он исчерпывающий и учел тех, к кому не „прилетело“ в марте, но вот-вот „накроет“. А вдруг не учел? Снова новый указ? МАРТ радуется — равные условия в действии», — пишут авторы.

— В-третьих, налог на землю и недвижимость — это серьезное бремя для многих частных производственных предприятий. В новой реальности им будет чрезвычайно сложно конкурировать с таким бременем постоянных издержек — скольких из «живых» компаний «убьет» это бремя? Почему им ничего? Или нам просто пока не обо всем сказали?

В качестве конструктива предлагают две простые идеи:

1. Дать скидку к налогам на недвижимость и землю для всех (можно убрать повышающие коэффициенты или даже ввести понижающие). Если это вгонит в дефициты местные бюджеты, то увеличить трансферты из центрального бюджета (при условии, что расходы местных бюджетов будут оптимизированы).

2. Дать государственным арендодателям свободу в установлении ставок аренды. Наверняка существуют возможности пресекать возможные злоупотребления в этой сфере, а рынок уже стал таким, что потерять арендатора намного легче, чем найти

Это только по озвученным мерам. Наверняка в комплексном плане все намного полнее и лучше. Но, пожалуйста, осторожнее с экономикой. К ней нельзя подключить аппарат ИВЛ.

 
 
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Продолжается дискуссия вокруг мер поддержки бизнеса, в частности, о поддержке арендаторов госимущества. Как сообщает Госкомимущества, в проект указа включены...
 
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