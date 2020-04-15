Госсектор теряет поддержку и наращивает долги. Экономисты предложили, как это исправить

Источник материала: Tut.by

Слабые госкомпании удерживают конкуренцию на низком уровне, оказывают негативное влияние на отдельные отрасли и развитие всей экономики. Основные проблемы госсектора и перспективы его трансформации обозначили экономисты Всемирного банка и инвестиционной компании «Юнитер» в последнем номере «Банковского вестника».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Болевые точки отечественных госпредприятий

После рецессии 2015−2016 годов ухудшение показателей госсектора проявилось в снижении уровней чистой прибыли, сохранении числа убыточных и низкорентабельных предприятий, росте задолженности перед поставщиками и кредиторами. Причиной тому стало не только ухудшение экономической ситуации. Сказалась несовершенная система управления активами и операционной деятельностью госпредприятий.

Старший экономист Всемирного банка в Беларуси Кирилл Гайдук выделил четыре группы проблем госсектора. Это низкая эффективность использования активов согласно индикаторам оборачиваемости активов, отдачи, загрузки мощностей; значительная долговая нагрузка; низкий уровень прибыли или даже убытки ввиду низкого уровня возврата на капитал (показатель EBIT margin); слабая производительность труда, которая выражается в низком уровне выручки на одного занятого.

С 2012 по 2019 год задолженность по просроченным кредитам и займам госпредприятий увеличилась в 10 раз: с 0,2% ВВП до почти 2% ВВП. Объем кредиторской задолженности в госсекторе вырос с 1,9% до 4,3% ВВП. Положение ухудшалось и из-за снижения господдержки. Директивное кредитование сократилось с 2,8 млрд рублей в 2016 году (тогда это было 3% ВВП) до 1,24 млрд рублей в 2018 году (около 1% ВВП). С 2012 по 2016 год объем выпуска, генерируемый за счет капитала и рабочей силы (с учетом корректировок загрузки мощностей и влияния выигрыша от торговли нефтепродуктами за счет импорта сырой нефти по ценам ниже мировых), был отрицательным. При этом в 2011—2016 годах всего 5 из 24 секторов демонстрировали положительную динамику объема выпуска.

В 2018 году объем потенциальных рисков, связанных с нестабильным финансовым положением крупнейших госпредприятий и их недостаточной кредитоспособностью, составлял 15% ВВП (24,7% общего объема активов банков), а в 2019-м — 15,6% ВВП. Кредиты предприятиям обрабатывающей промышленности и сельскому хозяйству составляли более 60% кредитного портфеля банков, а суммарная доля этих секторов в валовой добавленной стоимости — около 30%, отмечает автор. Это указывает на относительно низкую отдачу на вложенный в эти отрасли капитал.

При этом слабость финансово-экономических показателей в госсекторе проявляется на макроэкономическом уровне: темпы экономического роста замедляются, создаются угрозы финансовой стабильности и накапливаются внешние дисбалансы. «В этой связи повышение эффективности госпредприятий, прежде всего за счет структурных преобразований, позволит минимизировать риски нестабильности и содействовать наращиванию производительности, способствующей долгосрочному экономическому росту», — отмечает автор.

Неэффективность и искусственная поддержка компаний убивают конкуренцию

Одним из важнейших факторов экономического роста является свободная конкуренция. Принцип состязательности вынуждает субъектов хозяйствования снижать издержки, оптимизировать процессы производства и реализации продукции и услуг, выводить на рынок новые инновационные продукты и услуги, повышать качество производимых товаров и услуг и обслуживания потребителей. Но в Беларуси из-за высокой доли госпредприятий и условий, в которых они существуют, должного эффекта на экономику конкуренция не оказывает, пишут в совместной статье директор инвестиционной компании «Юнитер» Роман Осипов, руководитель отдела исследований и аналитики компании Елена Минич и старший аналитик отдела исследований и аналитики Владислав Артюх.

Доля госсектора в некоторых отраслях превышает 40−50%. Но в силу высокой социальной нагрузки они уступают частному сектору по конкурентной позиции. Чтобы их поддержать, отраслевые регуляторы предоставляют госкомпаниям преференции. В результате у компаний отсутствует конкурентный дух, они не стремятся повышать свою эффективность. Как следствие государство вынуждено и далее поддерживать зачастую неэффективные госпредприятия. В итоге круг неэффективности не прерывается, отмечают авторы.

Экономисты считают целесообразным пересмотреть расходы госкомпаний, связанные с реализацией социальных функций, и создать условия для повышения уровня состязательности на конкретных рынках.

«Укрупненные расчеты показывают, что стимулирование развития конкуренции в Беларуси может способствовать значительному росту эффективности и обеспечить таким образом дополнительный прирост ВВП на порядка 1−3% в год», — обозначают авторы статьи.

Госсектор способен стать источником роста

В другой статье того же выпуска Кирилл Гайдук признает, что создание все более благоприятных условий для частных предприятий и ужесточение дисциплины государственных хорошо работает для трансформации реального сектора экономики в данный момент. Однако это не создает условий для устойчивого роста экономики в среднесрочной перспективе.

Для решения комплекса проблем и повышения эффективности госсектора необходим целый комплекс мер, где первым шагом стало бы разделение госпредприятий на несколько групп.

Так называемые стратегические компании, инфраструктурные, те, которые предоставляют общественные блага, а также некоторые прибыльные и хорошо работающие предприятия, можно оставить в руках государства.

Во вторую группу следует выделить нежизнеспособные предприятия, которые предстоит ликвидировать. При этом важно учитывать всю тяжесть их финансового состояния, необходимых для выхода из него финансовых затрат, прежде всего фискальных, а также перспективы и реалистичные сроки реструктуризации. «При этом оценка способности предприятий обслуживать долги в будущем имеет критически важное значение, в противном случае бремя расходов ложится на государственные банки и систему госфинансов в целом. А это ведет к росту государственного долга и ухудшению международной инвестиционной позиции», — отмечает автор.

В третью группу войдут нестратегические государственные предприятия, особенно малые и средние, которые можно реструктурировать. Они могут быть предложены инвесторам для участия в капитале или приватизированы. «Инвесторы (не только иностранные, но и национальные) часто обладают компетенциями в области управления активами и опытом доступа к тем или иным рынкам, что позволит реализовать потенциал приобретенных активов», — объясняет такое предложение Кирилл Гайдук.

Что касается других действий, Беларусь уже практиковала финансовую реструктуризацию. В течение 2015−2016 годах объем операций по фактической реструктуризации задолженности составил не менее 1,8 млрд долларов. Однако для госсектора актуальна также операционная реструктуризация, которая включает в себя шаги по повышению эффективности на микроуровне, улучшению системы менеджмента, сокращению излишнего персонала, продаже неработающих активов, улучшению маркетинга, отмечает экономист. Ранее вместо этих действий выбирали присоединение неэффективных субъектов хозяйствования к хорошо работающим госкомпаниям. Но это так и не привело к сокращению убыточных госпредприятий. «В 2019 году почти 60% сельскохозяйственных предприятий оставались убыточными без государственной поддержки. В 2016 году этот показатель достиг максимума в 76,5% по сравнению с 37,6% в 2012 годом», — пишет автор.

Экономист Всемирного банка также предлагает для повышения эффективности госпредприятий постепенное, но последовательное ужесточение бюджетных ограничений и смену целей и задач, которые ставятся перед предприятиями в рамках реформы корпоративного управления. Это означает устранение неключевых целей госкомпаний, перенос социальных функции на специализированные учреждения. А также ограничение вмешательства в деятельность госпредприятий со стороны госорганов.

Важно, чтобы принимаемые меры сопровождались усилением системы социальной защиты в направлении смягчения возможных социальных бюджетных и финансовых последствий реформирования госсектора. Поэтапной и упорядоченное перераспределение ресурсов от неэффективных, нежизнеспособных и нестратегических госпредприятий позволит смягчить социальную, финансовую и бюджетную нагрузку, непосредственно создаваемую неэффективным функционированием госпредприятий, считает эксперт.