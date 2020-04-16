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Госстандарт: некоторые этапы сертификации можно провести онлайн или позже

16.04.2020 11:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Некоторые этапы сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала - в связи с эпидситуацией, можно провести онлайн или перенести на более поздний срок. Например, квалификационные экзамены сотрудников возможно проводить с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям техрегламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза  субъектам хозяйствования предлагается воспользоваться информ-системой "Уведомительное декларирование" или отправить документы в электронном виде и позже  по почте. Как отметили в Госстандарте, данные меры носят временный характер.
 
 
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Некоторые этапы сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала - в связи с эпидситуацией, можно провести онлайн или перенести на более поздний срок....
 
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