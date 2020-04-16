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Ермолович: Бюджет пока справляется с ростом расходов на медицину

16.04.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около десятка проектов решений правительства и главы государства еще проходит согласование, часть из них уже принята. Об этом сегодня в парламенте рассказал глава Минфина Беларуси Максим Ермолович.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Ресурсов для обеспечения органов здравоохранения, достаточно. Минфин обеспечивает своевременное финансирование расходов. В зависимости от того, как будет складываться, будут вноситься уточнения в бюджет. Сегодня его не требуется, доступен весь годовой объем финансирования, полномочий по опережающему расходованию средств у Минфина достаточно, все заявки мы удовлетворяем, — заявил отвечая на вопросы депутатов министр финансов.

Кроме того, ведется работа по тому, чтобы обеспечить помощь пострадавшим отраслям.

— Около десятка проектов решений правительства и главы государства еще проходит согласование, часть уже принята, — рассказал Ермолович.

Предусматриваются, в частности, и меры по снижению налоговой нагрузки, и меры социального и экономического характера. Эта работа будет продолжаться до конца года, заверил глава Минфина.

 
 
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