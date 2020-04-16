Правительство запросило у ЕБРР 1 млрд долларов для поддержки бизнеса

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси запросили у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредиты в размере до 1 млрд долларов для поддержку компаний из наиболее пострадавших секторов экономики. Об этом шла речь во время видеоконференции первого заместителя премьер-министра Беларуси Дмитрия Крутого с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию.

«Первый вице-премьер подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным государственным банкам — ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в объеме до 1 млрд долларов, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Беларуси.

Как отметил Дмитрий Крутой, все ранее подписанные соглашения о реализации проектов продолжают реализовываться. Действующие, где есть объективные трудности в реализации, например, нет возможности провести тендеры или из-за введения ограничений передвижения нет возможности приезда международных консультантов, а это является условием всех кредитных соглашений с ЕБРР, там банк не будет применять штрафные санкции.

— Что касается софинансирования с другими финансовыми институтами (Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский инвестиционный банк) — тут предполагается сохранение лимитов для действующих клиентов ЕБРР в Беларуси, расширение мандата на кредитование отдельных государственных организаций, оказавшихся в сложном положении (Белавиа, БелЖД, Гомельстекло, деревообработка), — сказал Крутой.

Правительство Беларуси и ЕБРР «договорились использовать ускоренную процедуру подготовки соответствующих решений и активно применять формат видеоконференции».