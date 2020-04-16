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Физлица Гомельской области подали в электронном виде 95% налоговых деклараций по доходам за 2019 год

16.04.2020 — Новости Экономики | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Гомельской области физические лица в первом квартале этого года подали в электронном виде 95% налоговых деклараций, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

Физлица Гомельской области подали в электронном виде 95% налоговых деклараций по доходам за 2019 год

По информации собеседника, в первом квартале инспекции МНС области приняли 4568 налоговых деклараций по доходам, полученным физическими лицами в 2019 году. В сравнении с прошлогодним периодом количество представленных расчетов увеличилось на 371.

«При этом правом подачи деклараций в электронном виде через личный кабинет плательщика в этом году воспользовались 95% физических лиц. Процент электронных деклараций также вырос: в первом квартале 2019 года их было 26% от общего объема», — отметил Дмитрий Дайнеко. По его словам, такой рост связан с развитием функций электронного взаимодействия с плательщиками и разъяснительной работой.

Белта

 
 
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В Гомельской области физические лица в первом квартале этого года подали в электронном виде 95% налоговых деклараций, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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