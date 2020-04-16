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Беларусь - второй дом для представителей почти 140 национальностей

16.04.2020 22:27 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь - страна многоконфессиональная, у нас мирно сосуществуют люди разных взглядов и вероисповеданий. В их семьях на одном столе уживаются долма и драники, а в одном танце сплетаются лезгинка и полька. Беларусь для многих иностранцев стала вторым домом. Здесь они учатся, работают, создают семьи. В процессе познают белорусскую культуру, при этом знакомят и со своими традициями. Этнокультурный синтез - в сюжете Елены Витко

Беларусь стала вторым домом для представителей почти 140 национальностей. В нашей стране проживают грузины, армяне, китайцы, латыши, узбеки, молдаване. Все они нашли себя в любимом деле, обрели семьи и добились успеха в работе. Многие, приехав сюда однажды, остались навсегда. 

Карен Мурадян сменил прописку 20 лет назад. В Минск он приехал на учебу, окончил первую в нашей стране анлгоязычную магистратуру и сейчас сам преподает в Белорусском государственном экономическом университете. Параллельно пишет кандидатскую диссертацию. А еще - он председатель молодежной общины армянской диаспоры. 

Карен Мурадян, преподаватель кафедры мировой экономики БГЭУ: "Да, у нас есть армянская школа, она объединяет нас. Но, вместе с тем, мы изучаем особенности белорусской культуры. Да, мы не теряем связь с исторической родиной, но при этом хотим быть полноправными и полноценными в обществе Беларуси".

Две культуры - в унисон


Познает нашу культуру и Николоз Гиоргадзе. В музыкальном номере он соединил народную белорусскую песню и традиционный грузинский струнный инструмент. Кстати, пандури сделал его дедушка - тоже музыкант. 

Впервые в нашу страну Николоз приехал 7 лет назад во время гастролей. В тот же день встретил будущую супругу,  а недавно стал папой двойняшек. 

Николоз Гиоргадзе, музыкант и актер: "Это сочетание двух культур, сочетание кавказской нации и славянской нации - это сложновато в начале. Но если есть любовь - все возможно".

Характер и темперамент - в каждом движении


Лучше всяких слов о чувствах и темпераменте народа говорят танцы. Например, среди хореографических номеров коллектива "Солнечная Грузия" - кокетливый ачарули и огненный мтиулури.

Диана Дараселия, художественный руководитель ансамбля танца "Солнечная Грузия": "В репертуаре коллектива все виды грузинских танцев. Танцы очень разнообразные, разнообразные костюмы. Каждый костюм, каждый танец несет в себе какую-то историю тех районов Грузии, в которых он зародился".

Открыть культуру другой страны "на вкус"


Открывать новую культуру можно и на вкус. Шеф-повар Миро Казанакис с армянскими корнями в каждое кавказское блюдо добавляет не только перчинку, но и авторскую нотку. Много зелени, пикантных пряностей - все, чтобы каждое блюдо было не только вкусным, но и полезным.

Миро Казанакис, шеф-повар столичного ресторана: "Хачапури по-аджарски - один из самых популярных видов хачапури. Салат "Табуле" - на основании булугура с добавлением многих трав. И классические хинкали на основании классического теста и фарша со специями, и немножко с авторской подачей фарша".

Беларусь - вторая родина для многодетной семьи Гаджиевых

Национальные блюда - в домашнем меню и многодетной семьи Гаджиевых. 

Дильшад Гаджиева, многодетная мама: "Сегодня у нас плов - один из видов азербайджанской кухни, подливка, долма - два вида".

Но все же любимая семейная традиция - чаепитие с азербайджанскими сладостями. Эти минуты для отца Солтана Гаджиева - потомственного садовода - самое ценное. Так как работа и хобби - выращивание экзотических овощей и фруктов - занимает много времени. 

Солтан Гаджиев, научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси: "Посажена голубика, клубника растет. Мы для себя часто выращиваем лимоны, есть даже шелковица - белая и черная. Меня поразило, когда шелковица дала плоды - такие же вкусные, как у меня на родине".

В Беларусь Солтан Гаджиев приехал 33 года назад, а с собой привез и кусочек Азербайджана - теплолюбивые культуры - айву, шелковицу, кизил.

Солтан Гаджиев, научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси: "Я люблю свою родину, там мои родственники, друзья. Но насколько я привык уже здесь жить, работать - для меня это настолько родное, так же, как там. Когда мы едем туда - скучаем, как бы быстрее вернуться домой. Потому что действительно, мой дом - это здесь".

 
Теги: Минск
 
 
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