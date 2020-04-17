Куда пойти в квартире, если везде уже был? 7 крутых идей архитектора, как организовать рабочее место дома

Источник материала: realt.by

Удаленная работа из дома — это возможность не вставать пораньше и досмотреть наконец-то любимый сериал? Или это все-таки бесконечный рабочий день, который превращается в круглосуточную работу за компьютером? Чтобы не впадать ни в одну из этих крайностей, говорят, нужно правильно организовать свое рабочее пространство. Архитектор, руководитель студии Das Haus Екатерина Чикилевская представила читателям Realt.by 7 секретов размещения рабочего места в квартире .

«Так много времени в одном помещении человечество еще не проводило»

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией белорусским компаниям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, многие так и поступили. Получилось, что часть белорусов вынуждены работать из дома. Сначала это казалось скорее благом, чем проблемой: во-первых, можно выспаться, а во-вторых, прочитать много книг, пройти всевозможные онлайн-курсы, заняться тренировками, освоить китайский язык в конце концов. Все это в перерывах между работой, конечно. Однако «розовая дымка» иллюзий наполеоновских планов на «удаленку» рассеялась буквально через неделю. Вдруг выяснилось, что организовать рабочий процесс в квартире, где рядом есть еще жены-мужья-дети-коты-собаки, очень сложно. Мы решили, что пора приводить в порядок рабочий процесс, и обратились за помощью к архитектору.

— Так много времени в одном помещении человечество еще не проводило. Когда мы постоянно находимся в самоизоляции у себя дома, очевидным становится не только устаревший дизайн квартиры, но и сложности характера у супругов. Статистика по разводам идет вверх вместе с ростом интернет-торговли, — рассказала руководитель студии Das Haus Екатерина Чикилевская. — Самоизоляция в нашей стране носит добровольный характер, но, несмотря на это, очень многие компании перевели своих сотрудников на удаленный формат работы. Некоторые первоначально восприняли новый формат работы, как «флэшбэк» школьных каникул, когда можно потратить лишний час на сон, посмотреть любимый сериал и заняться незаконченными домашними делами. Но есть и другая сторона: точно так же для кого-то карантин позволил быть более продуктивным и решить «подвисшие вопросы», на которые в офисном режиме не хватало времени. В любом случае надо понимать, что для того, чтобы успешно работать на «удаленке», нужна хорошая самоорганизация. Здесь надо четко понимать, что офлайн мы работаем в офисе пять дней в неделю с 9.00 до 18.00, а удаленно 24/7. На мой взгляд, основная «боль» нового режима работы заключается в том, что у нас нет изначально привычного и жесткого графика в среде, которая этому не способствует. Поделитесь фотографиями своих домашних рабочих мест. Публикуйте ваши фото в Instagram с хэштегом #офисдомаrealtby

Как результат - размываются границы между работой и личной жизнью, что в конечном итоге может привести к выгоранию. Если в офисном формате вы делали определенные паузы и переключали внимание: общались с коллегами, пили кофе, выходили на обед, то в домашнем режиме многие проваливаются в процесс так глубоко, что незаметно для себя могут обнаружить, что за целый день ничего не ели. Либо же наоборот: так часто делают подходы к холодильнику, что не могут сконцентрироваться на задаче.





— Одна из ключевых проблем — это отсутствие нормально организованного рабочего места и большое количество отвлекающих факторов. Когда-то компании научили делать офисы, которые очень комфортны для жизни. Особенно это подхватила IT-индустрия с гейм-зонами, своим общепитом, санузлами с душевыми и т.п. Идея заключалась в следующем: чем лучше организована среда, тем больше времени сотрудник проводит за работой, а это в результате влияет на его продуктивность. Сегодняшняя задача временного рабочего места сводится, наоборот, к тому, чтобы сократить и минимизировать все домашнее влияние на рабочий процесс, — пояснила Екатерина. «Для нормальной концентрации нужно изолированное пространство с возможностью оставить домочадцев за дверью» — Первое, что следует определить — это место размещения рабочей зоны. Скорее всего, если у вас не был выделен рабочий стол, то ваша внеофисная работа сводилась к часу в день с ноутбуком, что не требовало стационарного места. Для нормальной концентрации в течение всего рабочего дня нужно изолированное пространство с возможностью оставить вашу личную жизнь и домочадцев за дверью. Отличным решением будет «разделить» рабочую и домашнюю зоны на оговоренные рабочие часы и сделать расписание. Это позволит нормально концентрироваться на задаче, проводить видеозвонки и не смазывать вечерний отдых. Если график и характер работы у вас разный, решением будет поделить жилые комнаты и, при необходимости, устроить себе мини-офис в спальне.





— Один из самых распространенных вариантов размещения рабочего пространства — это кухня. Но этот вариант при всей простоте имеет свои «подводные камни». Это общая зона для всей семьи, отвлекаться вы будете гораздо чаще. Да и наличие холодильника и чайника под боком приведет к тому, что вы чаще будете делать перерыв на перекус. Поэтому как альтернативу кухонному столу в качестве временного рабочего места лучше рассмотреть рабочий стол в детской при условии, что он может быть отрегулирован по высоте под потребности взрослого человека. Да, здесь есть также свои нюансы: но если человек серьезно настроен на работу, то обои с диснеевскими принцессами вряд ли смогут его отвлечь.







Совместно с Екатериной мы вывели 7 правил домашнего офиса в самоизоляции: 1. Четкий расчет рабочего времени. Нужно понимать, что работа дома — это такая же работа, поэтому время на нее должно быть ограничено. Понимая свои часы продуктивности, вы сможете установить время окончания работы, что снизит потенциальные возможности отвлечься. 2. Эргономика рабочего места. Несмотря на то, что современные технологии сводят набор рабочего минимума до компьютера и смартфона, время, проведенное за столом, не уменьшилось. Не важно, будете ли вы работать за стационарным столом или широким подоконником — пространства для работы должно быть много. При отсутствии достаточной поверхности имеет смысл рассмотреть приобретение рабочего стола-транформера или легкоразборного стола на отдельностоящий опорах из IKEA. Если вы понимаете, что характер вашей работы изменился на длительное время, то имеет смысл приобрести хорошие рабочие системы. Современные столы с подъемным механизмом позволяют регулировать высоту столешницы и сделать рабочее место динамичным, выбирая удобную позу сидя или стоя. К этому списку стоит отнести эргономичное офисное кресло.

3. Организация грамотного освещения. Света должно быть много. При отсутствии хорошего дневного света обязательно надо установить дополнительный источник освещения. Рассмотрите светодиодную настольную лампу с температурой освещения 3500-4500К. 4. Правильно организованное хранение. Чем меньше предметов на рабочем столе, тем продуктивнее будет процесс работы. Если в вашем столе нет ящиков или существующих недостаточно, используйте стену над рабочим местом для дополнительного хранения. 5. Сделайте доску-органайзер. Если онлайн-форматы уже приелись или привычнее писать себе «напоминалки» — разместите над рабочим столом доску для заметок. Можно рассмотреть как традиционный пробковый вариант, так и современные органайзеры. Чтобы не ездить по магазинам, заказываем товары в интернете с доставкой. 6. Наличие визуальных якорей: растения. Это неочевидное правило очень поможет в работе при необходимости на некоторое время переключить внимание. В режиме самоизоляции у вас нет коммуникативных пауз, поэтому очень важно находить паузы и переключать внимание. Яркое растение как раз отлично для этого подойдет. 7. Хорошая зона отдыха. В конце каждой продуктивной работы наступает отдых, а значит, удобный диван или кресло для чтения также важны в домашнем офисе.



— Сейчас настало самое лучшее время пересмотреть свой личный тайм-менеджемент и грамотно организовать свое рабочее пространство. Уделите этому чуть больше времени, включите воображение и вдохновляющие фото в Pinterest и, используя наши советы, сделайте свой новый офис таким, чтобы работа дома приносила удовольствие. Возможно, многие новые привычки перейдут с вами обратно в офис, — рассказала Екатерина Чикилевская.

Фото: студия Das Haus