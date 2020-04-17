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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минфин намерен углубить сотрудничество с международными финансовыми институтами Об этом рассказал министр Максим Ермолович. В активной стадии работа по привлечению ресурсов Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных...

Об этом рассказал министр Максим Ермолович. В активной стадии работа по привлечению ресурсов Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. О суммах говорить преждевременно, но уже известно, что средства пойдут на поддержку учреждений здравоохранения, а также малого и среднего бизнеса в условиях сложной эпидемиологической ситуации.. По его словам, уточнения будут вноситься в зависимости от того, будут ли расти расходы на здравоохранение.