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Минфин намерен углубить сотрудничество с международными финансовыми институтами

17.04.2020 08:36 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом рассказал министр Максим Ермолович. В активной стадии работа по привлечению ресурсов Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. О суммах говорить преждевременно, но уже известно, что средства пойдут на поддержку учреждений здравоохранения, а также малого и среднего бизнеса в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
Максим Ермолович прокомментировал и возможные корректировки в бюджет. По его словам, уточнения будут вноситься в зависимости от того, будут ли расти расходы на здравоохранение.

 
 
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Об этом рассказал министр Максим Ермолович. В активной стадии работа по привлечению ресурсов Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных...
 
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