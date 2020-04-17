|
Минфин намерен углубить сотрудничество с международными финансовыми институтами
17.04.2020 08:36 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОб этом рассказал министр Максим Ермолович. В активной стадии работа по привлечению ресурсов Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. О суммах говорить преждевременно, но уже известно, что средства пойдут на поддержку учреждений здравоохранения, а также малого и среднего бизнеса в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказал министр Максим Ермолович. В активной стадии работа по привлечению ресурсов Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)