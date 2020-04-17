От $150 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно

TrinityHostel&Tours поменял формат и стал коливингом – если по-простому, то это жилье для единомышленников:

– Ребят, уже почти месяц мы работаем как коливинг, а это значит, что за приемлемую цену можно жить в кругу творческой интеллигенции в центре Троицкого предместья, в отдельной комнате. Эту уникальную возможность наши жильцы используют, как вдохновение для написания новых сценариев, песен и как альтернативу снимать комнату в бабушатнике, – комментируют смену формата представители TrinityHostel&Tours у себя на странице в соцсетях. – Я приятно удивлена, что удалось сформировать настоящую арт-резиденцию. Каждый четверг вечерами мы собираемся на бесплатный вегетарианский ужин, каждую среду на йогу по утрам, а по воскресеньям смотрим фильмы на проекторе в гостиной. Этим постом я хочу сказать, что есть еще номера свежие после дизайнерского ремонта, который мы только что завершили! Комнату можно использовать как студию или кабинет для работы, там есть рабочий стол, в стоимость также входит парковка, услуги прачечной, смена постельного белья, уборка, интернет и коммуналка.