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От $150 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно

17.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Пока страны закрыты на карантин, сфера туризма терпит огромные убытки. Отсутствие денег в кармане предпринимателей заставляет включать креатив. Так, собственники одного из столичных хостелов решили действовать оригинально, выставив номера в длительную аренду. Цена – от $150 в месяц за комнату в самом центре Минска.

От 0 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно

TrinityHostel&Tours поменял формат и стал коливингом – если по-простому, то это жилье для единомышленников:

– Ребят, уже почти месяц мы работаем как коливинг, а это значит, что за приемлемую цену можно жить в кругу творческой интеллигенции в центре Троицкого предместья, в отдельной комнате. Эту уникальную возможность наши жильцы используют, как вдохновение для написания новых сценариев, песен и как альтернативу снимать комнату в бабушатнике, – комментируют смену формата представители TrinityHostel&Tours у себя на странице в соцсетях. – Я приятно удивлена, что удалось сформировать настоящую арт-резиденцию. Каждый четверг вечерами мы собираемся на бесплатный вегетарианский ужин, каждую среду на йогу по утрам, а по воскресеньям смотрим фильмы на проекторе в гостиной. Этим постом я хочу сказать, что есть еще номера свежие после дизайнерского ремонта, который мы только что завершили! Комнату можно использовать как студию или кабинет для работы, там есть рабочий стол, в стоимость также входит парковка, услуги прачечной, смена постельного белья, уборка, интернет и коммуналка.

От 0 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно
От 0 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно
От 0 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно
От 0 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно
От 0 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно

Для аренды доступны комнаты на одного, двух или троих человек. Душевые и санузлы – общие. Для постояльцев будут организованы совместные ужины. Интернет, коммуналка, белье – в счет аренды. Находится хостел в самом центре Минска на берегу Свислочи – по адресу ул. Старовиленская, д. 12.

В хостеле есть вся необходимая мебель и техника для комфортной жизни: кофемашина, стиральная машина, утюг, телевизор, микроволновка, плита, гостиная для общения. Цены довольно демократичны. Так, арендовать комнату на одного человека можно от $150 в месяц, жилье для двоих обойдется – от $200, трехместный номер – от $250.

– Если вы хотите жить в одном из самых крутых мест столицы с интересными людьми, которые вкусно готовят, играют на укулеле и создают волшебную атмосферу в центре Минска, бронируйте номера! Мы будем вам рады, – отмечают в TrinityHostel&Tours.

От 0 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно
От 0 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно
От 0 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно
От 0 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно

 
Теги: Минск
 
 
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Пока страны закрыты на карантин, сфера туризма терпит огромные убытки. Отсутствие денег в кармане предпринимателей заставляет включать креатив. Так, собственники...
 
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