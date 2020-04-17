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От $150 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно
17.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Пока страны закрыты на карантин, сфера туризма терпит огромные убытки. Отсутствие денег в кармане предпринимателей заставляет включать креатив. Так, собственники одного из столичных хостелов решили действовать оригинально,
TrinityHostel&Tours поменял формат и стал коливингом – если по-простому, то это жилье для единомышленников:
– Ребят, уже почти месяц мы работаем как коливинг, а это значит, что за приемлемую цену можно жить в кругу творческой интеллигенции в центре Троицкого предместья, в отдельной комнате. Эту уникальную возможность наши жильцы используют, как вдохновение для написания новых сценариев, песен и как альтернативу снимать комнату в бабушатнике, – комментируют смену формата представители TrinityHostel&Tours у себя на странице в соцсетях. – Я приятно удивлена, что удалось сформировать настоящую арт-резиденцию. Каждый четверг вечерами мы собираемся на бесплатный вегетарианский ужин, каждую среду на йогу по утрам, а по воскресеньям смотрим фильмы на проекторе в гостиной. Этим постом я хочу сказать, что есть еще номера свежие после дизайнерского ремонта, который мы только что завершили! Комнату можно использовать как студию или кабинет для работы, там есть рабочий стол, в стоимость также входит парковка, услуги прачечной, смена постельного белья, уборка, интернет и коммуналка.
Для аренды доступны комнаты на одного, двух или троих человек. Душевые и санузлы – общие. Для постояльцев будут организованы совместные ужины. Интернет, коммуналка, белье – в счет аренды. Находится хостел в самом центре Минска на берегу Свислочи – по адресу ул. Старовиленская, д. 12.
В хостеле есть вся необходимая мебель и техника для комфортной жизни: кофемашина, стиральная машина, утюг, телевизор, микроволновка, плита, гостиная для общения. Цены довольно демократичны. Так,
– Если вы хотите жить в одном из самых крутых мест столицы с интересными людьми, которые вкусно готовят, играют на укулеле и создают волшебную атмосферу в центре Минска, бронируйте номера! Мы будем вам рады, – отмечают в TrinityHostel&Tours.
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От $150 за комнату в Троицком предместье. Минский хостел начал сдавать номера в длительную аренду - коммуналка, интернет и парковка бесплатно
Пока страны закрыты на карантин, сфера туризма терпит огромные убытки. Отсутствие денег в кармане предпринимателей заставляет включать креатив. Так, собственники...
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