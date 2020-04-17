Участки в Дзержинске проданы с молотка за $ 11 и $ 20 тысяч. Результаты аукциона
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Источник материала:
realt.by
Участки на аукцион выставляли г. Дзержинск, Боровской, Дзержинский, Путчинский и Станьковский сельсоветы.
Внимание участников аукциона привлекли 2 участка в г.
Дзержинске на ул. Заславской, 15, и 17. пожелали по 3 заявителя соответственно. Участки насчитывают по 11 соток и обеспечены всеми коммуникациями. Они были выставлены на торги по одинаковой начальной цене, которая составила 23 084 рубля. Лоты реализованы за 27 933 рубля, или 11 360 долларов США, и за 49 286 рублей, или 20 045 долларов США соответственно.
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Семь участков выставлял на аукцион
Боровской сельсовет. Торги прошли по двум из них в деревнях Кулики и Рудица. На лоты претендовали по 2 заявителя.
Два участка предложил на аукцион
Дзержинский сельсовет. Торгов по ним не было.
Путчинский сельсовет выставлял на аукцион 12 участков. Самое большое количество заявлений – 10 - было подано на участок в д. Нарейки. Участок 15 соток имеет электричество и водопровод. Он был выставлен на торги за 6 000 рублей, продан с молотка за 24 214 рублей, или 15 885 долларов США.
Семь участков предложил на аукцион Станьковский сельсовет. Торги прошли по двум из них.
Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в нашей таблице.
№ ло-та Адрес участка Кадастровый номер участка Пло-щадь уча-стка, со-ток Кол-во уч-ов Инженерная инфраструктура * Нач. цена участка (руб.) Цена прода-жи участка (руб.) Цена продажи участка ( $) 1 Боровской с/с, д. Вишневка 622280401601000149 14,7 - электричество 5 000 - - 2 Боровской с/с, д. Кулики 622280404601000019 14,9 2 газ 3 500 10 984 4 467 3 Боровской с/с, д. Новая Рудица 622280406601000100 14,9 2 электричество 4 500 7 972 3 242 4 Боровской с/с, д. Павлюти 622280407401000074 15,0 1 электричество, водопровод 3 500 3 675 1 494 5 Боровской с/с, д. Попки, ул. Центральная, 29А 622280407101000068 12,0 - электричество, водопровод 1 800 - - 6 Боровской с/с, д. Старинки 622280409801000263 15,0 1 электричество, водопровод 4 500 4 725 1 921 7 Боровской с/с, д. Старинки 622280409801000264 15,0 - электричество, водопровод 4 500 - - 8 Г. Дзержинск, ул. Заславская, 15 622250100001005313 10,9 3 электричество, газ, водопровод 23 084,88 27 933 11 360 9 Г. Дзержинск, ул. Заславская, 17 622250100001005309 10,9 3 электричество, газ, водопровод 23 084,88 49 286 20 045 10 Дзержинский с/с, д. Бобровка 622281700601000017 14,9 - электричество 6 700 - - 11 Дзержинский с/с, д. Дягильно 622281702601000475 14,1 1 электричество, газ, водопровод 25 000 26 250 10 676 12 Путчинский с/с, д. Василевщина 622283000901000076 12,9 1 электричество, водопровод 2 500 2 625 1 067 13 Путчинский с/с. д. Вертники 622283001101000165 13,2 2 электричество 7 200 15 434 6 277 14 Путчинский с/с, д. Волмечка 622280801601000041 19,0 - электричество 6 000 - - 15 Путчинский с/с, д. Гарутишки 622283002101000088 15,0 - электричество 7 500 - - 16 Путчинский с/с, д. Каменка 622283005101000016 10,2 2 электричество 4 000 5 856 2 381 17 Путчинский с/с, д. Нарейки 622283009101000107 14,8 10 электричество, водопровод 6 000 24 214 9 848 18 Путчинский с/с, д. Падеричи 622283010001000033 17,0 - электричество 2 800 - - 19 Путчинский с/с, д. Перетятки 622283010101000055 10,6 - электричество 3 000 - -
20 Путчинский с/с, д. Путчино, ул. Новая 622283011601000096 13,7 1 электричество 5 000 5 250 2 135
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