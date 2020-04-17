Участки в Дзержинске проданы с молотка за $ 11 и $ 20 тысяч. Результаты аукциона

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Участки на аукцион выставляли г. Дзержинск, Боровской, Дзержинский, Путчинский и Станьковский сельсоветы.

Внимание участников аукциона привлекли 2 участка в г. Дзержинске на ул. Заславской, 15, и 17. Купить участки на аукционе пожелали по 3 заявителя соответственно. Участки насчитывают по 11 соток и обеспечены всеми коммуникациями. Они были выставлены на торги по одинаковой начальной цене, которая составила 23 084 рубля. Лоты реализованы за 27 933 рубля, или 11 360 долларов США, и за 49 286 рублей, или 20 045 долларов США соответственно.

Семь участков выставлял на аукцион Боровской сельсовет. Торги прошли по двум из них в деревнях Кулики и Рудица. На лоты претендовали по 2 заявителя.

Два участка предложил на аукцион Дзержинский сельсовет. Торгов по ним не было.

Путчинский сельсовет выставлял на аукцион 12 участков. Самое большое количество заявлений – 10 - было подано на участок в д. Нарейки. Участок 15 соток имеет электричество и водопровод. Он был выставлен на торги за 6 000 рублей, продан с молотка за 24 214 рублей, или 15 885 долларов США.

Семь участков предложил на аукцион Станьковский сельсовет. Торги прошли по двум из них.

Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в нашей таблице.