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Участки в Дзержинске проданы с молотка за $ 11 и $ 20 тысяч. Результаты аукциона

17.04.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Участки в Дзержинске проданы с молотка за $ 11 и $ 20 тысяч. Результаты аукциона

Участки на аукцион выставляли г. Дзержинск, Боровской, Дзержинский, Путчинский и Станьковский сельсоветы.

Внимание участников аукциона привлекли 2 участка в г. Дзержинске на ул. Заславской, 15, и 17. Купить участки на аукционе пожелали по 3 заявителя соответственно. Участки насчитывают по 11 соток и обеспечены всеми коммуникациями. Они были выставлены на торги по одинаковой начальной цене, которая составила 23 084 рубля. Лоты реализованы за 27 933 рубля, или 11 360 долларов США, и за 49 286 рублей, или 20 045 долларов США соответственно.

Семь участков выставлял на аукцион Боровской сельсовет. Торги прошли по двум из них в деревнях Кулики и Рудица. На лоты претендовали по 2 заявителя.

Два участка предложил на аукцион  Дзержинский сельсовет. Торгов по ним не было.

Путчинский сельсовет выставлял на аукцион 12 участков. Самое большое количество заявлений – 10 - было подано на участок в д. Нарейки. Участок 15 соток имеет электричество и водопровод. Он был выставлен на торги за 6 000 рублей, продан с молотка за 24 214 рублей, или 15 885 долларов США.

Семь участков предложил на аукцион Станьковский сельсовет. Торги прошли по двум из них.

Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в нашей таблице.

 
 
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 № ло-та

Адрес участка

Кадастровый номер участка

Пло-щадь уча-стка, со-ток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка (руб.)

Цена прода-жи участка (руб.)

Цена продажи участка ($)

1

Боровской с/с, д. Вишневка

622280401601000149

14,7

-

электричество

5 000

-

-

2

Боровской с/с, д. Кулики

622280404601000019

14,9

2

газ

3 500

10 984

4 467

3

Боровской с/с, д. Новая Рудица

622280406601000100

14,9

2

электричество

4 500

7 972

3 242

4

Боровской с/с, д. Павлюти

622280407401000074

15,0

1

электричество, водопровод

3 500

3 675

1 494

5

Боровской с/с, д. Попки, ул. Центральная, 29А

622280407101000068

12,0

-

электричество, водопровод

1 800

-

-

6

Боровской с/с, д. Старинки

622280409801000263

15,0

1

электричество, водопровод

4 500

4 725

1 921

7

Боровской с/с, д. Старинки

622280409801000264

15,0

-

электричество, водопровод

4 500

-

-

8

Г. Дзержинск, ул. Заславская, 15

622250100001005313

10,9

3

электричество, газ, водопровод

23 084,88

27 933

11 360

9

Г. Дзержинск, ул. Заславская, 17

622250100001005309

10,9

3

электричество, газ, водопровод

23 084,88

49 286

20 045

10

Дзержинский с/с, д. Бобровка

622281700601000017

14,9

-

электричество

6 700

-

-

11

Дзержинский с/с, д. Дягильно

622281702601000475

14,1

1

электричество, газ, водопровод

25 000

26 250

10 676

12

Путчинский с/с, д. Василевщина

622283000901000076

12,9

1

электричество, водопровод

2 500

2 625

1 067

13

Путчинский с/с. д. Вертники

622283001101000165

13,2

2

электричество

7 200

15 434

6 277

14

Путчинский с/с, д. Волмечка

622280801601000041

19,0

-

электричество

6 000

-

-

15

Путчинский с/с, д. Гарутишки

622283002101000088

15,0

-

электричество

7 500

-

-

16

Путчинский с/с, д. Каменка

622283005101000016

10,2

2

электричество

4 000

5 856

2 381

17

Путчинский с/с, д. Нарейки

622283009101000107

14,8

10

электричество, водопровод

6 000

24 214

9 848

18

Путчинский с/с, д. Падеричи

622283010001000033

17,0

-

электричество

2 800

-

-

19

Путчинский с/с, д. Перетятки

622283010101000055

10,6

-

электричество

3 000

-

-

20

Путчинский с/с, д. Путчино, ул. Новая

622283011601000096

13,7

1

электричество

5 000

5 250

2 135
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