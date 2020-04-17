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Организации и ИП могут принять решение о неначислении амортизации основных средств и нематериальных активов в 2020 году

17.04.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Организации и ИП могут принять решение о неначислении амортизации основных средств и нематериальных активов в 2020 году
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 апреля 2020 г. № 229 организации и индивидуальные предприниматели могут принять решение о неначислении амортизации с 1 января по 31 декабря 2020 г. по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности (при этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования указанных объектов основных средств и нематериальных активов продлеваются на срок, в котором начисление амортизации не производилось).

В случае принятия соответствующего решения организациям, имущество которых находится в государственной собственности, доли (акции) в уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь и административно-территориальным единицам, необходимо в трехдневный срок уведомить о нем республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные Правительству, другие госорганы и госорганизации, местные исполнительные и распорядительные органы.

Документ принят в целях преодоления негативных последствий сложившейся эпидемиологической ситуации в мире.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

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