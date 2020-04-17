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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США 12 недель подряд запасы нефти растут до рекордных значений Дорогую нефть мы уже не увидим, полагают эксперты. Спрос будет падать. В США 12 недель подряд растут запасы до рекордных значений. Накануне сырье потеряло в цене...

Дорогую нефть мы уже не увидим, полагают эксперты. Спрос будет падать. В США 12 недель подряд растут запасы до рекордных значений. Накануне сырье потеряло в цене больше 7%. Сегодня для восстановления причин не было. Баррель задержался у отметки 28 долларов.. Договор будет действовать до 30 июня. После чего производство нефти снова начнет расти, а цены, вероятнее всего, снижаться.