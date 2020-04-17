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В США 12 недель подряд запасы нефти растут до рекордных значений

17.04.2020 09:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Дорогую нефть мы уже не увидим, полагают эксперты. Спрос будет падать. В США 12 недель подряд растут запасы до рекордных значений. Накануне сырье потеряло в цене больше 7%. Сегодня для восстановления причин не было. Баррель задержался у отметки 28 долларов. 
Участники ОПЕК+ начнут сокращать добычу с 1 мая. Договор будет действовать до 30 июня. После чего производство нефти снова начнет расти, а цены, вероятнее всего, снижаться. 

 
 
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Дорогую нефть мы уже не увидим, полагают эксперты. Спрос будет падать. В США 12 недель подряд растут запасы до рекордных значений. Накануне сырье потеряло в цене...
 
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