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Boeing возобновит производство в Вашингтоне

17.04.2020 10:28 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Крупнейший авиаконцерн в мире Boeing готов возобновить производство в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте компании. Уже со следующей недели на работу вернутся 27 тысяч сотрудников. Крупные компании Китая уже полностью возобновили производство. Что касается малых и средних коммерческих организаций, у них показатель превышает 80 процентов.

 
 
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Крупнейший авиаконцерн в мире Boeing готов возобновить производство в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте компании. Уже со следующей недели на работу вернутся 27...
 
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