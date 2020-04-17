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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Boeing возобновит производство в Вашингтоне Крупнейший авиаконцерн в мире Boeing готов возобновить производство в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте компании. Уже со следующей недели на работу вернутся 27...

Крупнейший авиаконцерн в мире Boeing готов возобновить производство в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте компании. Уже со следующей недели на работу вернутся 27 тысяч сотрудников. Крупные компании Китая уже полностью возобновили производство. Что касается малых и средних коммерческих организаций, у них показатель превышает 80 процентов.