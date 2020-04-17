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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европейские фермеры чартерами завозят рабочую силу в ЕС Европейские фермеры хватаются за головы! Из-за карантина в ЕС не хватает рабочих рук для сбора урожая! В одном только итальянском регионе Венето в критической...

Европейские фермеры хватаются за головы! Из-за карантина в ЕС не хватает рабочих рук для сбора урожая! В одном только итальянском регионе Венето в критической ситуации 12 тысяч ферм! Впрочем, некоторые владельцы, например, из Германии и Британии нашли частичный выход из положения и стали завозить сезонную рабочую силу чартерными рейсами, в основном из Румынии и Болгарии. Фермеры уверены - без восточно-европейских гастарбайтеров урожай может попросту сгнить.