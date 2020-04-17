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Европейские фермеры чартерами завозят рабочую силу в ЕС

17.04.2020 09:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Европейские фермеры хватаются за головы! Из-за карантина в ЕС не хватает рабочих рук для сбора урожая! В одном только итальянском регионе Венето в критической ситуации 12 тысяч ферм! Впрочем,  некоторые владельцы, например, из Германии и Британии нашли частичный выход из положения и стали завозить сезонную рабочую силу чартерными рейсами, в основном из Румынии и Болгарии. Фермеры уверены - без восточно-европейских гастарбайтеров урожай может попросту сгнить.
 
 
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Европейские фермеры хватаются за головы! Из-за карантина в ЕС не хватает рабочих рук для сбора урожая! В одном только итальянском регионе Венето в критической...
 
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