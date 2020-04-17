«А пацаны-то не знают!» Американские миллиардеры из списка Forbes, вложившиеся в белорусский IT

Источник материала: Tut.by

Более 10 американских миллиардеров из опубликованного недавно рейтинга Forbes имеют активы в белорусской IT-отрасли. Нюанс в том, что в большинстве своем они об этом не в курсе. Если вообще знают, где находится Беларусь. TUT.BY заполнил этот пробел и составил список самых известных американских инвесторов в белорусскую IT-отрасль.



Фото: Reuters

Новые «бостонские брамины» Джонсоны

Семья Джонсонов по отдельности и через трасты владеет 49% голосующих акций в одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний Fidelity Investments. Она была основана в 1946 году в Бостоне Эдвардом Джонсоном II. О масштабах бизнеса говорит тот факт, что до недавнего времени под управлением Fidelity Investments находились активы на сумму свыше 2,4 трлн долларов. Во второй половине 2010-х годов она приобрела акции новичка NYSE EPAM Systems и в настоящее время является одним из крупнейших акционеров разработчика с белорусскими корнями.

Глава Fidelity Investments Эбигейль Джонсон — одна из самых богатых женщин мира. Она занимает в мировой иерархии миллиардеров 124-е место с состоянием 10,8 млрд долларов (на момент публикации рейтинга Forbes-2020).

В список миллиардеров входит и ее отец Эдвард «Нед» Джонсон III (5,4 млрд долларов), который возглавлял Fidelity Investments 37 лет и в 2014 году передал руководство дочери. По 2,4 млрд долларов владеют брат и сестра нынешнего руководителя инвесткомпании Эдвард Джонсон IV и Элизабет Джонсон.

Постсоветский таксист Блаватник

Родившемуся в СССР и эмигрировавшему в 1978 году в США Лену (Леониду) Блаватнику не хватило одного шага, чтобы со своими 17 млрд долларами попасть в топ-50 богатейших людей мира: на момент выхода рейтинга Forbes-2020 он занимал в нем 51-ю строчку.

Деньги, заработанные от продажи в 2013 году доли в российской нефтегазовой компании ТНК-BP, через фонд Access Industries он вкладывает в компании как в консервативных, так и в новых отраслях. Так, в конце 2010-х годов Access Industries поучаствовал в очередном раунде инвестирования в Gett — такси-сервис, созданный израильтянином Дейвом Вайсером.

В 2017 году Gett приобрела своего потенциального конкурента Juno с центром разработки в Минске. В конце прошлого года владельцы Gett объявили о начале стратегического сотрудничества с американской такси-компанией Lyft и закрыли такси-сервис в США. В его объединенного бизнеса сотрудники минского офиса Juno («Джуно Лэб») практически полным составом влились во вновь организованный белорусский офис Lyft — «Лифт БиЭлЭр».

А вот совладелец оперирующей в Беларуси и на постсоветском пространстве совместной компании «Яндекс.Такси» и Uber International Трэвис Каланик с конца прошлого года уже не имеет бизнес-интересов в нашей стране. Сооснователь Uber не только покинул пост в совете директоров такси-сервиса, но продал все свои акции. Они принесли ему почти 2,6 млрд долларов.

Снова Сорос

Известный американский финансист венгерского происхождения Джордж Сорос с состоянием 8,3 млрд долларов в новой версии списка миллиардеров Forbes занял 162-ю строчку.

Бизнесмен хорошо известен в странах постсоветского пространства, где, включая Беларусь, в первой половине 1990-х годов через фонд «Открытое общество» финансировал научные, образовательные, культурные, медийные и проекты в области здравоохранения. В Беларуси это продолжалось до 1997 года, когда руководитель местного подразделения фонда был выслан из страны из-за подозрения в поддержке оппозиции, а само оно было закрыто.

Снова в Беларуси финансист появился в 2015 году, когда его Ukrainian Redevelopment Fund инвестировал в датско-украинского разработчика программного обеспечения Ciklum. Один из ключевых центров разработки этой компании расположен в Минске и с 2007 года является резидентом Парка высоких технологий.

Медийный Барри

Медиа-магнат Барри Диллер, прозорливо в конце 2000-х прочувстовавший близкую победу интернет-технологий в медийном пространстве, наверное, единственный из этого списка, кто целенаправленно покупал актив в Беларуси. Владельца Match Group и InterActiveCorp, через которые он контролирует такие платформы как Tinder, OkCupid and Match.com, в 2014 году привлек проект минских «айтишников» Матвея Тимошенко и Петра Скоромного Apalon Apps.

Сделка по его приобретению (она оценивается в сумму до 25 млн долларов) стала одной из самых крупных в истории белорусского IT-сектора. Apalon Apps, центральный офис разработки которого остался в Минске, входит в структуру IAC и занимается, в том числе, преумножением состоянием Барри Диллера. На момент выхода рейтинга Forbes — 2020 года оно составляло 3 млрд долларов.

Фармацевтический «айтишник»

Совсем новичок в нашем списке — генеральный директор и основатель холдинга Veeva Systems Питер Гасснер.

Он заработал 2,5 млрд долларов на поставках облачный решений для фармацевтических и биотехнологических компаний, а в конце 2019 года вложил 430 млн долларов в покупку американской IT-компании Crossix Solutions. Последняя тоже специализируется на разработке продуктов для здравоохранения. В 2018 году Crossix Solutions открыла центр разработки в Минске — «Кроссикс Солюшнз Бай».

Венчурная легенда Тиль

Обладатель состояния в 2,3 млрд долларов, сооснователь платежной системы PayPal и первый внешний инвестор в Facebook Питер Тиль в прошлом году поддержал стремление основателей белорусского стартапа Flo Health создать из него первого в истории Беларуси «единорога».

Венчурный фонд бизнесмена, гордо называющийся Fonders Fund, пополнил внушительный список инвесторов в проект Юрия и Дмитрия Гурских и их партнеров.

Тройка из Silver Like

Cостояние каждого из основателей венчурного фонда Silver Lake, специализирующегося на технологических инвестициях, в марте этого года составляло по 1,2 млрд долларов.

Майкл Бингл, Кеннет Хао и Грег Мондра, в том числе, вложили средства в американскую корпорацию SolarWinds, которая является владельцем резидента ПВТ «Соларвиндз МСП Технолоджи».

Кто еще: Welcome Google?

Одни из самых богатых людей мира Ларри Пейдж (состояние — 50,9 млрд долларов) и Сергей Брин (49,1 млрд долларов) и их младшие коллеги по интернет-гиганту Google Эрик Шмидт (13,2 млрд долларов) и Кавитарк Рам Шрирам (2,2 млрд долларов) попробуют локализоваться в белорусском IT-секторе в этом году.

Материнская компания Alphabet, созданная для управления империей Google, в прошлом году сделала предложение акционерам мирового лидера по разработке фитнес-трекеров Fitbit. Один из ключевых дев-центров Fitbit находится в Беларуси. Акционеры Fitbit уже согласились с предложением, но есть сомневающиеся среди регуляторов. Один из них Министерство юстиции США, которое предполагает, что в результате сделки Google получит чересчур много личной информации о клиентах (в данном случае об их здоровье) и использует ее в рекламных целях. Европейские регуляторы также высказывают опасения. Эксперты предсказывают, что, если она состоится, то в лучшем случае может быть завершена во второй половине 2020 года.

Пейдж, Грин и Ко, впрочем, из тех, кому уже знакомы возможности белорусской IT-индустрии. В 2017 году Google приобрела компанию «Эймэта» (Almatter), которая работала над приложением Fabby. «Эймэта», хотя вскоре после сделки была исключена из ПВТ, продолжает существовать, но практически все ее сотрудники релоцировались в Сан-Франциско и Цюрих.

В белорусские стартапы инвестировали также глава Facebook Марк Цукерберг (7-е место, 54,7 млрд долларов) и основатель компании ServiceNow Фред Ладди (1,1 млрд долларов). Первый в 2016 году выкупил Masquerade Technologies, второй в 2018 году — FriendlyData. Но в этих случаях речь не о покупке бизнеса, который продолжал бы работать на территории Беларуси, а о приобретении прав на интеллектуальную собственность.