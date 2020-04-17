Троим бывшим топ-менеджерам «Нафтана» суд добавил сроки за откаты

Источник материала: Tut.by

В Витебске 14 апреля вынесли новые приговоры по уголовному делу троих бывших топ-менеджеров новополоцкого завода «Нафтан», которых два раза — в 2014—2016-м и 2019−2020-м годах — судили за откаты . Мужчины получили вдобавок к предыдущему сроку от 4 месяцев до 1,3 года. Об этом сообщает Верховный суд.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Напомним, фигуранты двух дел — 57-летний экс-замдиректора «Нафтана» Сергей Карась, 55-летний бывший начальник управления производственно-технической комплектации Сергей Гвоздевский и 42-летний бывший начальник отдела комплектации Максим Перлов.

Всех троих задержали по подозрению в коррупции в июле 2014 года. При обысках у них изъяли более полумиллиона долларов, арестовали семь дорогих авто бизнес-класса и ювелирные изделия. Следствие по делу шло почти 2 года — до марта 2016-го. В том же году, 1 декабря, суд вынес приговор .

Было установлено, что с июня 2011-го по июль 2014 года обвиняемые получали при закупках вознаграждения за заключение сделок с «Нафтаном». По материалам дела, они нанесли ущерб заводу на 3,4 млн евро. При этом более 2,3 млн евро обвиняемые возместили еще до суда.

Сергей Карась тогда получил 12 лет лишения свободы, Сергей Гвоздевский — 9 лет, Максим Перлов — 7 лет. Через полгода Верховный суд оставил приговор в силе, и в июне 2017-го мужчины оказались в колониях в Могилеве и области.

А через два года, в мае 2019-го, несколько эпизодов из первоначального обвинения 2014 года выделили в отдельное производство и начали расследовать новое дело.

Карася, Гвоздевского и Перлова снова обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, и получении взятки в особо крупном размере при заключении закупок и контрактов с «Нафтаном». Карася и Перлова также обвинили в покушении на злоупотребление служебными полномочиями.

Прокурор просил суд добавить каждому из обвиняемых по году лишения свободы к тем срокам, которые они получили в 2016 году. То есть, по мнению государственной защиты, Карась должен провести в заключении 13 лет, Гвоздевский — 10, а Перлов — 8 лет.

14 апреля суд Железнодорожного района Витебска присудил Сергею Карасю 12 лет 6 месяцев колонии, Сергею Гвоздевскому — 9 лет 4 месяца, Максиму Перлову — 8 лет 3 месяца.

Все фигуранты признаны виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По злоупотреблению властью или служебными полномочиями и покушению на получение взятки мужчины оправданы.

Карась должен выплатить государству более 112,7 тысячи рублей, Гвоздевский — более 35,7 тысячи рублей, Перлов — более 4,8 тысячи рублей. Это — «стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды».

После ареста в июле 2014 года мужчины уже провели в следственных изоляторах и колониях 5,5 года.

Никто из троих обвиняемых вину не признал. В своем последнем слове Сергей Карась отметил, что надеется на справедливый приговор. Сергей Гвоздевский обратил внимание суда на такой момент:

— В суде озвучивались суммы взяток: 15, 20, 100, 400 долларов, евро. И якобы за пятилетие мы насобирали некую сумму. Так данная сумма — моя двухмесячная зарплата на тот момент. И какая у меня могла быть заинтересованность из-за каких-то 10 долларов потерять работу со стабильной зарплатой в месяц в 3−3,5 тысячи долларов в эквиваленте?

Максим Перлов заявил, что «все было построено на домыслах, догадках и оговоре со стороны основных свидетелей», при этом ни на следствии, ни на суде не нашли ни одного доказательства получения им взяток.