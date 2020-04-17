В Беларуси отвязали повышение зарплат от производительности труда

Повышение зарплат временно не будет зависеть от роста производительности труда.

Такая информация содержится в постановлении Совмина от 16 апреля 2020 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале .

Ранее повышение зарплат работников в государственных организациях зависело от роста производительности труда (при условии соотношения роста производительности труда и заработной платы более 1). С 16 апреля действие этой нормы приостановлено.

Мера касается и организаций, в которых 50% уставного фонда принадлежит государству.

Документ подписал 17 апреля премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.