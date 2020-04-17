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В Беларуси отвязали повышение зарплат от производительности труда

17.04.2020 12:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Повышение зарплат временно не будет зависеть от роста производительности труда.

Такая информация содержится в постановлении Совмина от 16 апреля 2020 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее повышение зарплат работников в государственных организациях зависело от роста производительности труда (при условии соотношения роста производительности труда и заработной платы более 1). С 16 апреля действие этой нормы приостановлено.

Мера касается и организаций, в которых 50% уставного фонда принадлежит государству.

Документ подписал 17 апреля премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.

 
 
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Повышение зарплат временно не будет зависеть от роста производительности труда.
 
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