|
В Беларуси отвязали повышение зарплат от производительности труда
17.04.2020 12:04 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Повышение зарплат временно не будет зависеть от роста производительности труда.
Такая информация содержится в постановлении Совмина от 16 апреля 2020 года, опубликованном на
Ранее повышение зарплат работников в государственных организациях зависело от роста производительности труда (при условии соотношения роста производительности труда и заработной платы более 1). С 16 апреля действие этой нормы приостановлено.
Мера касается и организаций, в которых 50% уставного фонда принадлежит государству.
Документ подписал 17 апреля премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повышение зарплат временно не будет зависеть от роста производительности труда.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)