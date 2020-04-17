Уголовные дела и сложная ситуация. Что известно о стеклозаводе «Неман», куда сегодня едет президент

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 17 апреля, Лукашенко побывает на стеклозаводе «Неман» в Березовке Лидского района, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». В последнее время предприятие переживало не самые лучшие времена: деятельность стеклозавода обсуждали в правительстве, предыдущий директор Владимир Аутко был осужден за взятку, в 2019 году было возбуждено уголовное дело и против одного из начальников структурных подразделений завода.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Стеклозаводу «Неман» — 137 лет. Он прошел путь от небольшого производства , основанного в 1883 году заезжими инженером Вильгельмом Краевским и руководителем художественной мастерской Юлиусом Столле, до крупного, градообразующего предприятия. В 1911 году покупателям предлагалось 1828 видов изделий — от шикарных сервизов и ваз до общедоступной хозяйственной посуды, керосиновых ламп и дверных ручек. В советское время завод работал на всю мощность. Здесь трудились более 3,5 тысячи рабочих. Изделия предприятия часто занимали первые места на выставках, в том числе и всемирных, а сувенирная продукция в качестве презентов поставлялась первым секретарям советского государства. Ассортимент предприятия сегодня — это почти пять тысяч изделий.

Несколько лет назад предприятие испытывало большие трудности. В начале двухтысячных ситуация на ОАО «Стеклозавод Неман» была близка к критической: в 2005 году завод потерял почти все рынки сбыта, а продукция ручного производства стала неконкурентоспособной из-за своей высокой цены. Тогда здесь модернизировали производство за средства бюджетного займа в 6,7 млн долларов. Его предприятие отдает до сих пор. Только недавно начали своевременно рассчитываться за газ и электроэнергию.

Механические линии, которые попытались тогда внедрить в производство, здесь не прижились. На заводе теперь понимают: все делали не так. Из-за того, что сырье завод закупает в России — наш белорусский песок для стекломассы из-за большого содержания железа не подходит, — штампованные изделия оказались дороже, чем у конкурентов. Через какое-то время завод вернулся к тому, с чего начинал, — ручному производству. Оказалось, что покупатель ценит эксклюзивные изделия, — и именно на это можно сделать ставку, только поработав над тем, чтобы белорусская продукция стала более популярной.

Со временем на заводе запустили и производство стекловаты. По идее, выпуск этой продукции должен поддержать предприятие на плаву. В открытие нового цеха было вложено 65 млн евро. Не обошлось и без скандала — стекловату должны были начать выпускать еще в 2011 году, но планы сорвались. Итальянская компания, которая должна была поставить оборудование, свои обязательства не выполнила, а переведенные ей деньги пропали. В 2014 году УСК по Гродненской области возбудило уголовные дела по факту причинения ущерба заводу, а также по факту злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами завода. Коллектив лихорадило, тогдашний директор предприятия Игорь Батян и вовсе кардинально сменил сферу деятельности — в 2017 году он стал начальником одного из отделов Белорусской федерации хоккея.

В конце концов производство стекловаты все-таки начало работать. В апреле 2015 года была выпущена пробная партия сырья. Цех по производству стекловаты позволил создать 60 новых рабочих мест.

Летом 2018 года стало известно о задержании тогдашнего директора предприятия Владимира Аутко . Вместе с ним был задержан и начальник управления продаж стекловаты.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По данным милиции , должностные лица получили взятки от представителя коммерческой структуры в размере 2,4 тыс. и 1,2 тыс. долларов соответственно. Причем получали на системной основе. Сумма вознаграждения зависела от объема реализуемой продукции. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовные дела.

— Он [Аутко] хороший человек и строгий руководитель. Года у нас не проработал. Говорили, что его к нам специально пригласили — мол, грамотный специалист. При нем вовремя стали платить и зарплату, и аванс. И даже отпускные перед отпуском, а не после, как было раньше. Обещал нам к новому году зарплату поднять, — говорили сотрудники предприятия.

Суд над директором и начальником управления продаж стекловаты состоялся в начале 2019 года. Экс-руководителя предприятия к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Бывшего начальника управления продаж приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

В апреле 2019 года стеклозавод «Неман» опять попал в криминальную хронику. Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения завода «Неман». По версии следствия, он заключил невыгодную сделку в 2016-м. Уголовное дело возбудили после проверки, которую проводили финансовая милиция из Лиды и КГК по Гродненской области.

Оказалось, в 2016 году начальник подразделения «Немана» заключил договор с фирмой, зарегистрированной в Польше, на поставку стекловаты по ценам ниже плановой себестоимости. При этом не согласовал сделку с экономическим советом предприятия.

В ноябре 2019 года на заседании президиума Совмина рассматривали в том числе и ситуацию в стекольной промышленности страны. Особое внимание было уделено стеклозаводу «Неман». По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, сформированная ранее кредитная нагрузка, а также задолженность перед республиканским бюджетом и за топливно-энергетические ресурсы существенно сказывается на работе предприятия.

— При годовой выручке от реализации продукции около 40 млн рублей в настоящее время общая сумма долгов составляет 200 млн рублей, — констатировал тогда премьер-министр.

Сейчас предприятием руководит Юрий Кисляк. Ранее он работал на предприятии главным инженером. На стеклозаводе работают около 1,7 тысячи человек. Есть «определенная текучесть» кадров, но чтобы существенно расширить штат, нужен устойчивый спрос на стеклянную продукцию — а его-то пока и нет.

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