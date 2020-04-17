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Уголовные дела и сложная ситуация. Что известно о стеклозаводе «Неман», куда сегодня едет президент
17.04.2020 11:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 17 апреля, Лукашенко побывает на
Стеклозаводу «Неман» — 137 лет. Он прошел путь
Несколько лет назад предприятие испытывало большие трудности. В начале двухтысячных ситуация на ОАО «Стеклозавод Неман» была близка к критической: в 2005 году завод потерял почти все рынки сбыта, а продукция ручного производства стала неконкурентоспособной из-за своей высокой цены. Тогда здесь модернизировали производство за средства бюджетного займа в 6,7 млн долларов. Его предприятие отдает до сих пор. Только недавно начали своевременно рассчитываться за газ и электроэнергию.
Механические линии, которые попытались тогда внедрить в производство, здесь не прижились. На заводе теперь понимают: все делали не так. Из-за того, что сырье завод закупает в России — наш белорусский песок для стекломассы из-за большого содержания железа не подходит, — штампованные изделия оказались дороже, чем у конкурентов. Через какое-то время завод вернулся к тому, с чего начинал, — ручному производству. Оказалось, что покупатель ценит эксклюзивные изделия, — и именно на это можно сделать ставку, только поработав над тем, чтобы белорусская продукция стала более популярной.
Со временем на заводе запустили и производство стекловаты. По идее, выпуск этой продукции должен поддержать предприятие на плаву. В открытие нового цеха было вложено 65 млн евро. Не обошлось и без скандала — стекловату должны были начать выпускать еще в 2011 году, но планы сорвались. Итальянская компания, которая должна была поставить оборудование, свои обязательства не выполнила, а переведенные ей деньги пропали. В 2014 году УСК по Гродненской области
В конце концов производство стекловаты все-таки начало работать. В апреле 2015 года была выпущена пробная партия сырья. Цех по производству стекловаты позволил создать 60 новых рабочих мест.
Летом 2018 года
— Он [Аутко] хороший человек и строгий руководитель. Года у нас не проработал. Говорили, что его к нам специально пригласили — мол, грамотный специалист. При нем вовремя стали платить и зарплату, и аванс. И даже отпускные перед отпуском, а не после, как было раньше. Обещал нам к новому году зарплату поднять, — говорили сотрудники предприятия.
Суд над директором и начальником управления продаж стекловаты состоялся в начале 2019 года. Экс-руководителя предприятия к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Бывшего начальника управления продаж приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.
В апреле 2019 года стеклозавод «Неман» опять попал в криминальную хронику. Тогда
Оказалось, в 2016 году начальник подразделения «Немана» заключил договор с фирмой, зарегистрированной в Польше, на поставку стекловаты по ценам ниже плановой себестоимости. При этом не согласовал сделку с экономическим советом предприятия.
В ноябре 2019 года
— При годовой выручке от реализации продукции около 40 млн рублей в настоящее время общая сумма долгов составляет 200 млн рублей, — констатировал тогда премьер-министр.
Сейчас предприятием руководит Юрий Кисляк. Ранее он работал на предприятии главным инженером. На стеклозаводе работают около 1,7 тысячи человек. Есть «определенная текучесть» кадров, но чтобы существенно расширить штат, нужен устойчивый спрос на стеклянную продукцию — а его-то пока и нет.
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