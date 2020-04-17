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На торгах 17 апреля доллар заметно подешевел
17.04.2020 13:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 17 апреля прошли очередные торги валютами.
Доллар упал на BYN 0,0137 — до 2,445 рубля.
Евро снизился на BYN 0,0253 — до 2,6489 рубля.
Российский рубль вырос на BYN 0,0127 — до 3,3049 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар упал на BYN 0,0137 - до 2,445 рубля.
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