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Новейший цех "Юнимит". Сырье привычное - продукция необычная
17.04.2020 14:10 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНовейший цех "Юнимит", где производят полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия, - уникальное для Беларуси производство. Его возвели за полтора года недалеко от Смолевичей. Здесь, пожалуй, самые строгие меры пищевой безопасности, а также тотальный контроль качества. Передовые технологии позволяют компании расширить ассортимент продукции, а значит, предложить потребителям что-то новое. Взять, например, куриные наггетсы, столь популярные во всем мире.
Задача № 1 - экспортНа первом этапе на предприятии создано 130 новых рабочих мест, с увеличением объемов производства - а пока это около 20 тонн в день - добавятся еще 200 рабочих мест. Компания ориентирована на экспорт. Примерно 60 процентов полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции продают за рубеж.
В составе агрохолдинга есть и молочно-товарная ферма. Молоко, которое здесь производят, но уже в виде, например, творожного сыра, также является частью куриной продукции.
Крупнейшая молочная ферма в стране с непривычным названием "Мглё". Здесь производят более 80 тонн молока в деньКонечно, многие процессы автоматизированы: через "карусель" проходят 375 коров в час. Сама же продукция почти на 100 процентов экстра-класса. Важные нюансы: ферма замкнутого цикла, а для животных - максимально комфортные условия содержания.
Похожие принципы используют и крупнейшие агрокомбинаты Минской области - в Фаниполе и Снове. Тот, кто сам максимально контролирует все этапы производства - от поля до прилавка - имеет преимущества.
Сергей Левкович, первый зампредседателя Миноблисполкома: "Сегодня птицеводство - это прибыльная отрасль. За счет того, что имеется собственная торговая сеть, собственная переработка и экспортные поставки. То же самое и в свиноводстве. Те, кто имеет собственную переработку, имеют намного выше экономическую эффективность".
И себя накормить, и другим выгодно продать! Принцип, которому агропромышленный комплекс страны следует уже много лет. Есть ориентир и на 2020 год. В этом году экспорт составит почти 15 миллиардов рублей. Значительную часть из этой суммы сформируют и предприятия АПК Минской области.
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Новейший цех "Юнимит", где производят полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия, - уникальное для Беларуси производство. Его возвели за полтора года недалеко от...
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