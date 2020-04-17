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Задача № 1 - экспорт

Крупнейшая молочная ферма в стране с непривычным названием "Мглё". Здесь производят более 80 тонн молока в день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новейший цех "Юнимит". Сырье привычное - продукция необычная Новейший цех "Юнимит", где производят полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия, - уникальное для Беларуси производство. Его возвели за полтора года недалеко от...

Новейший цех "Юнимит", где производят полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия, - уникальное для Беларуси производство. Его возвели за полтора года недалеко от Смолевичей. Здесь, пожалуй, самые строгие меры пищевой безопасности, а также тотальный контроль качества. Передовые технологии позволяют компании расширить ассортимент продукции, а значит, предложить потребителям что-то новое. Взять, например, куриные наггетсы, столь популярные во всем мире.На первом этапе на предприятии создано 130 новых рабочих мест, с увеличением объемов производства - а пока это около 20 тонн в день - добавятся еще 200 рабочих мест. Компания ориентирована на экспорт. Примерно 60 процентов полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции продают за рубеж.В составе агрохолдинга есть и молочно-товарная ферма. Молоко, которое здесь производят, но уже в виде, например, творожного сыра, также является частью куриной продукции.Конечно, многие процессы автоматизированы: через "карусель" проходят 375 коров в час. Сама же продукция почти на 100 процентов экстра-класса. Важные нюансы: ферма замкнутого цикла, а для животных - максимально комфортные условия содержания.Похожие принципы используют и крупнейшие агрокомбинаты Минской области - в Фаниполе и Снове. Тот, кто сам максимально контролирует все этапы производства - от поля до прилавка - имеет преимущества.И себя накормить, и другим выгодно продать! Принцип, которому агропромышленный комплекс страны следует уже много лет. Есть ориентир и на 2020 год. В этом году экспорт составит почти 15 миллиардов рублей. Значительную часть из этой суммы сформируют и предприятия АПК Минской области.