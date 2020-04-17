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В ЕАЭС выработают меры по стимулированию экономической стабильности
17.04.2020 20:24 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВажно определить и как работать дальше промышленности, сельскому хозяйству и союзной торговле.
Общие меры по стимулированию экономической стабильности в ЕАЭС выработают торгово-промышленные палаты "пятерки". Инициативу поддержал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Он вышел на видеосвязь с главами ведомств.
Напомним, именно наш Президент предложил проработать общие для ЕАЭС механизмы реагирования на глобальные кризисы. Недопустимо, чтобы отдельные национальные регуляторы принимали односторонние решения о поддержке собственной экономики. Главная интеграция Евразии будет развиваться только благодаря слаженной работе всех стран-участниц.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Самая главная свобода из четырех - это наша свободная торговля. Надо максимально снять эти барьеры. Только через философию сотрудничества мы можем это преодолеть. Вместе, как говорил Президент. Мы должны сохранить все наработки в промышленной кооперации. Сегодня мы должны помочь наиболее уязвимым секторам - туризму, индустрии гостеприимства и всем тем, которые испытывают серьезное напряжение".
Все предложения бизнеса направят в ЕЭК
Среди возможных мер, например, выдача льготных кредитов предприятиям. Все предложения бизнеса стран - участниц ЕАЭС будут направлены в Евразийскую экономическую комиссию. К решению проблем также подключатся Евразийский фонд стабилизации и развития и Евразийский банк развития.
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Важно определить и как работать дальше промышленности, сельскому хозяйству и союзной торговле. Общие меры по стимулированию экономической стабильности в ЕАЭС...
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