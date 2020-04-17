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Все предложения бизнеса направят в ЕЭК

Среди возможных мер, например, выдача льготных кредитов предприятиям. Все предложения бизнеса стран - участниц ЕАЭС будут направлены в Евразийскую экономическую комиссию. К решению проблем также подключатся Евразийский фонд стабилизации и развития и Евразийский банк развития.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ЕАЭС выработают меры по стимулированию экономической стабильности Важно определить и как работать дальше промышленности, сельскому хозяйству и союзной торговле. Общие меры по стимулированию экономической стабильности в ЕАЭС...

Важно определить и как работать дальше промышленности, сельскому хозяйству и союзной торговле.Общие меры по стимулированию экономической стабильности в ЕАЭС выработают торгово-промышленные палаты "пятерки". Инициативу поддержал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Он вышел на видеосвязь с главами ведомств.Напомним, именно наш Президент предложил проработать общие для ЕАЭС механизмы реагирования на глобальные кризисы. Недопустимо, чтобы отдельные национальные регуляторы принимали односторонние решения о поддержке собственной экономики. Главная интеграция Евразии будет развиваться только благодаря слаженной работе всех стран-участниц.