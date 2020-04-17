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МАРТ ввел регулирование цен на социально значимые товары

17.04.2020 22:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Товаров, цены на которые регулирует государство, с сегодняшнего дня стало больше. Список пополнился консервами - рыбными и мясными, кофе, питьевой водой, мылом и средствами гигиены. Учитывая, что в марте был высокий спрос на эти товары, некоторые производители и магазины решили ответить существенным повышением стоимости. Чтобы пресечь это и сделать товары повседневного спроса доступными, Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением расширило список социально значимых товаров. Это значит - минимальная торговая надбавка на них от 15 до 30%, а рентабельность производителя - не выше 10%. 


Госрегулирование цен на 90 дней уже действует также на антисептики и защитные маски


Параллельно, чтобы не было дефицита, в частности, импортных товаров на полках магазинов, которые не ежедневно в нашей корзине, отменяется временное ограничение роста цен (не более чем полпроцента в месяц) от производителей и поставщиков товаров и услуг. 
 
 
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Товаров, цены на которые регулирует государство, с сегодняшнего дня стало больше. Список пополнился консервами - рыбными и мясными, кофе, питьевой водой, мылом и...
 
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