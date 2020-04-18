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Mastercard поможет белорусам сохранять дистанцию с комфортом
18.04.2020 15:48 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Держатели платежных карт
Являясь генеральным партнером Национального академического театра имени Янки Купалы, Mastercard поддерживает новые форматы, которые предлагает театр. При содействии Mastercard в настоящее время идет онлайн-проект «Чытаць я хацеў», в котором ведущие актеры театра каждый день с 16 по 29 апреля читают в прямом эфире свои любимые рассказы и сказки белорусских и зарубежных авторов. Трансляция доступна для всех желающих в
Среди предложений Mastercard также предоставление скидок тем пользователям, которые заказывают онлайн-доставку в ресторанах «Васильки» и «Пицца Темпо» с 16 апреля по 15 мая или вместо общественного транспорта выбирают поездки на такси «Пятница» или «Яндекс Такси». Cкидка в такси «Пятница» составляет 7% для всех держателей карт Mastercard в течение всего 2020 года, а в «Яндекс Такси» — 20% для владельцев премиальных карт на тарифах «Комфорт+» и «Бизнес» по 30 апреля.
Кроме того, держатели карт Mastercard в Беларуси могут, не подходя к кассе, рассчитываться за бензин на заправках «Белоруснефть» с помощью приложения DRIVE&PAY, а также воспользоваться в качестве альтернативы общественному транспорту бесплатным стартом поездки на электросамокате Eleven с 16 апреля по 30 апреля.
«Инициативой «Оставайтесь вместе. Даже на расстоянии» мы хотим помочь держателям карт Mastercard сократить количество контактов и поддержать тех, кто придерживается такой стратегии поведения. Некоторое время назад мы сообщили о том, что повышается сумма, при которой в Беларуси можно без ввода ПИН-кода оплачивать покупки картой бесконтактно, а теперь совместно с партнерами разработали предложения, которые позволяют удобно и безопасно решать повседневные задачи», — прокомментировал региональный директор Mastercard в Беларуси Денис Филиппов.
Количество предложений, доступных держателям карт Mastercard в рамках кампании «Оставайтесь вместе. Даже на расстоянии», будет увеличиваться по мере расширения числа партнеров.
Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте Mastercard.by.
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Держатели платежных карт Mastercard в Беларуси могут воспользоваться специальными предложениями в рамках кампании «Оставайтесь вместе.
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