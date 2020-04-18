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Mastercard поможет белорусам сохранять дистанцию с комфортом

18.04.2020 15:48 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Держатели платежных карт Mastercard в Беларуси могут воспользоваться специальными предложениями в рамках кампании «Оставайтесь вместе. Даже на расстоянии», которую платежная система реализует для того, чтобы помочь им уменьшить количество необязательных социальных контактов.

Являясь генеральным партнером Национального академического театра имени Янки Купалы, Mastercard поддерживает новые форматы, которые предлагает театр. При содействии Mastercard в настоящее время идет онлайн-проект «Чытаць я хацеў», в котором ведущие актеры театра каждый день с 16 по 29 апреля читают в прямом эфире свои любимые рассказы и сказки белорусских и зарубежных авторов. Трансляция доступна для всех желающих в Instagram.

Среди предложений Mastercard также предоставление скидок тем пользователям, которые заказывают онлайн-доставку в ресторанах «Васильки» и «Пицца Темпо» с 16 апреля по 15 мая или вместо общественного транспорта выбирают поездки на такси «Пятница» или «Яндекс Такси». Cкидка в такси «Пятница» составляет 7% для всех держателей карт Mastercard в течение всего 2020 года, а в «Яндекс Такси» — 20% для владельцев премиальных карт на тарифах «Комфорт+» и «Бизнес» по 30 апреля.

Кроме того, держатели карт Mastercard в Беларуси могут, не подходя к кассе, рассчитываться за бензин на заправках «Белоруснефть» с помощью приложения DRIVE&PAY, а также воспользоваться в качестве альтернативы общественному транспорту бесплатным стартом поездки на электросамокате Eleven с 16 апреля по 30 апреля.

«Инициативой «Оставайтесь вместе. Даже на расстоянии» мы хотим помочь держателям карт Mastercard сократить количество контактов и поддержать тех, кто придерживается такой стратегии поведения. Некоторое время назад мы сообщили о том, что повышается сумма, при которой в Беларуси можно без ввода ПИН-кода оплачивать покупки картой бесконтактно, а теперь совместно с партнерами разработали предложения, которые позволяют удобно и безопасно решать повседневные задачи», — прокомментировал региональный директор Mastercard в Беларуси Денис Филиппов.

Количество предложений, доступных держателям карт Mastercard в рамках кампании «Оставайтесь вместе. Даже на расстоянии», будет увеличиваться по мере расширения числа партнеров.

Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте Mastercard.by.

 
 
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Держатели платежных карт Mastercard в Беларуси могут воспользоваться специальными предложениями в рамках кампании «Оставайтесь вместе.
 
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